Студенты Киевского нацуниверситета осуждают проведение предвыборного мероприятия “Слуги народа” на территории вуза

21.09.2020, 0:25, Новости дня

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко осуждает проведение на территории главного (“красного”) корпуса вуза предвыборного мероприятия партии “Слуга народа”. Об этом представители студенчества заявили 20 сентября в Facebook.

Согласно закону Украины “Об образовании”, политические партии не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях, указали в организации.

“Студенческий парламент университета усматривает в публичном мероприятии, проводимом политической партией “Слуга народа” на территории университета, нарушение норм действующего законодательства Украины и отмечает недопустимость таких мероприятий, в частности из соображений ущерба для репутации университета”, – сказано в разъяснении.

Как уточнили представители студпарламента КНУ, не имеет значения, проводятся подобные мероприятия непосредственно в самом здании вуза или на его территории, заявлены ли они официально как политические или их характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, ассоциирующихся с конкретной политической партией.

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20 сентября напротив главного корпуса КНУ имени Шевченко партия “Слуга народа” выдвигала своих кандидатов в Киевсовет. Ирина Верещук была официально утверждена как кандидат на пост мэра столицы. В собрании принимал участие президент Украины Владимир Зеленский.

16 сентября Министерство образования и науки Украины заявило, что не допустит незаконной политической агитации в учебных заведениях накануне местных выборов, которые намечены на 25 октября.