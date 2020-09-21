На протестах в Беларуси сегодня задержано более 230 человек – правозащитники

21.09.2020, 0:25, Новости дня

20 сентября на “Марше справедливости” в Минске задержаны 167 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”.

Среди взятых под стражу – доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Матвеев и журналист Денис Борщ.

В других городах прошли точечные задержания, отметили правозащитники. Они установили 69 фамилий тех, кого милиционеры задержали в Гомеле, Бресте, Гродно, Могилеве и т.д.

Telegram-канал NEXTA, координирующий акции оппозиции, назвал такие цифры успехом.

“Мы с восхищением смотрели на то, как стотысячная колонна ловко обходит все кордоны. И по итогу задержанных в разы меньше, чем в прошлые разы, несмотря на стягивание всех сил в Минск. Правда, над безопасным отходом надо будет еще поработать”, – отметили авторы канала.

Семь недель подряд жители Беларуси выходят на акции протеста против фальсификации результатов голосования на выборах президента. По официальным данным, победу на выборах 9 августа одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняют митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.