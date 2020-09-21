“Увидели диспропорцию”. Глава Минфина объяснил планируемое повышение зарплат в Офисе президента

21.09.2020, 0:25, Новости дня

В государственном бюджете Украины на 2021 год прописывается повышение затрат на Офис президента (ОП). Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 19 сентября.

“300 млн грн с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за пять-шесть лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об офисе, думать о расходах офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже”, – сказал он.

Министр выразил мнение, что в ОП “нормальный специалист” должен получать до 20 тыс. грн в месяц.

“В Кабмине и в Верховной Раде значительно больше. …Это была бы нормальная практика [– повысить зарплаты]. Потому что они соизмеримы по своим функциям. Когда мы это сделали, нам начали упрекать, что это какая-то, простите, политика. Я готов взять на себя эту ответственность. Мы считаем бюджет – увидели диспропорцию, и мы пересчитали”, – объяснил Марченко.

По его данным, в ОП “считают необходимым провести сокращение и уменьшить расходы до уровня 2020 года”.

“Ладно. Это их решение. …Во втором чтении рассмотрения бюджета по предложениям народных депутатов можно изменить [расходы]”, – отметил министр.

По данным главы ОП Андрея Ермака, в штате его ведомства работает 419 человек.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

18 сентября нардеп от фракции “Голос” Ярослав Железняк заявил, что проектом госбюджета на 2021 год предусмотрено увеличение расходов на Офис президента Украины на 39%.