Мнение: Раскол Йемена и база Израиля на Сокотре

21.09.2020, 0:20, Разное

Раскол Йемена и база Израиля на Сокотре

Объединенные Арабские Эмираты продолжают развивать свой проект аннексии острова Сокотра и расчленения Йемена на Северный и Южный руками «Южного переходного совета». Параллельно на Сокотре ведется создание совместной базы ОАЭ и Израиля. Предполагается, что Эмираты возьмут на себя финансовые и материальные расходы, а Израиль предоставит необходимые технологические и организационные решения.

Для того, чтобы реализовать эти планы, уже были проведены подготовительные мероприятия.

Во-первых, с острова были практически выдавлены силовые структуры, поддерживающие правительство Мансура Хади и связанные с Саудовской Аравией. Кульминацией этого процесса стал мятеж 1-й бригады морской пехоты в мае 2020 года — тогда на Сокотре были захвачены почти все военные объекты и аэродром. Остатки лояльных Хади сил были вынуждены отступить к восточному побережью острова. Угрозы Саудовской Аравии нанести авиаудары по мятежникам не смогли предотвратить неизбежного, а лишь несколько отсрочили переход острова под полный контроль ОАЭ и «Южного переходного совета».

Во-вторых, после установления контроля силами политических и военных структур «Южного переходного совета» началась интенсивная кампания давления на бюрократические и политические структуры, связанные с правительством Хади. Здесь применялся весь инструментарий — выдавливание «на материк», подкуп, принудительное изгнание с должностей, аресты и похищения.

Попутно преследованию подвергались боевики и политические активисты исламской партии «Аль-Ислах», которые в ходе боевых действий в Южном Йемене как правило выступают против сил «Южного переходного совета». Стоит отметить, что после начала интервенции в Йемене ОАЭ оплачивала услуги американских наемников, которые убивали политических функционеров партии «Аль-Ислах».

Далее, с обновленной администрацией Сокотры налаживаются экономические и политические связи в обход правительства Хади. Взаимодействие замыкается напрямую на структуры, связанные с Эмиратами. Протесты формально действующего йеменского губернатора полностью игнорируются, так как у него нет реальных возможностей повлиять на изменение ситуации на острове. Накачка Сокотры деньгами является частью плана аннексии. Повышение жизненного уровня должно подготовить население к плебисциту, на котором будет поставлен вопрос о выходе острова из состава Йемена и присоединения к Эмиратам.

Силы ОАЭ и «Южного переходного совета» доминируют на острове, откуда выдавили хадистов, «Аль-Ислах» и хуситов. Это снимает силовые помехи на пути к необходимому результату. Партнерство с Израилем, в перспективе, может обеспечить «бартер» — Эмираты признают захват палестинских территорий в обмен на признание Израилем аннексии Сокотры.

В сентябре стало известно, что Турция и Катар имели свои виды на Сокотру — здесь стоит учитывать финансовую поддержку движения «Ансар Аллах» (хуситов). Согласно озвученным обвинениям, Катар инвестировал в хуситов более 500 млн долларов, которые пошли в том числе и на организацию ракетных и беспилотных атак по объектам в Саудовской Аравии. Параллельно своей деятельности на Сокотре Эмираты ведут кампанию по выдавливанию хадистов с южного побережья. Несмотря на назначение нового губернатора Адена и Эр-Риядское соглашение, вооруженный конфликт между «прокси» Саудовской Аравии и Эмиратов продолжается, а коалиционное правительство до сих пор не сформировано.

От Адена до Абьяна идут боестолкновения сил «Южного переходного совета» с хадистами и боевиками «Аль-Ислах». Кроме того, продолжаются митинги с сепаратистскими лозунгами об отделении Южного Йемена и образовании нового государства, которое будет существовать отдельно от регионов, подконтрольных хуситам и той части Йемена, которая находится под контролем Саудовской Аравии и хадистов.

Для Израиля это создает благоприятные возможности для развертывания на Сокотре военно-разведывательной базы, которая в дальнейшем может быть расширена под другие цели и задачи. Присутствие на Сокотре даст Израилю целый ряд возможностей.

Во-первых, это позволит активизировать мониторинг иранского и катарского морского трафика через Красное море. Кроме того, Израиль получит возможность использовать аэродром на Сокотре для размещения своих разведывательных и ударных беспилотников (возможно даже нанесение ударов под видом БПЛА Эмиратов). К тому же Сокотра — подходящее место, чтобы перенести туда из пустыни Негев базу обучения наемников для нужд ОАЭ.

Все это вместе — повод не дать Сокотре попасть под контроль или Турции, а сделки с Абу-Даби обеспечат дальнейшее улучшение отношений с монархиями Персидского залива. Не менее важной задачей для Израиля остается работа на раскол Йемена — так можно предотвратить, в случае поражения хадистов и Саудовской Аравии, образование объединенного шиитского Йемена, ориентированного на Иран.

Планы Израиля и Эмиратов на Сокотру встречают противодействие со стороны самых различных сил.

Шиитское движение «Ансар Аллах» заявило, что «никогда не признает раздела Йемена» и будет воевать за восстановление контроля над всей территорией страны. Стоит помнить, что Сокотра уязвима для атак баллистических ракет с территории хуситов, хотя пока что такие атаки не осуществлялись, — в основном из-за отсутствия достойных целей. Израильская база, разумеется, станет для хуситов очевидной мишенью.

ОАЭ сейчас пытаются в обход Саудовской Аравии вести переговоры, зондируя возможность сепаратной сделки с хуситами и Ираном — некоторые предложения по этому вопросу были выдвинуты экс-президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом. Если политического соглашения достигнуть не удастся, очевидно, что Иран продолжит поддерживать действия хуситов как против Саудовской Аравии, так и против ОАЭ.

Саудовская Аравия выступает против раздела Йемена на условиях ОАЭ. Чтобы сохранить единство своей коалиции в Йемене, Эр-Рияд идет на уступки Эмиратам и «Южному переходному совету» за счет хадистов. Саудиты пытаются одновременно бороться с хуситами и Ираном и препятствовать планам по разделу Йемена. Попутно Эр-Рияд публично выступает за Палестину в границах 1967 года, демонстрируя тем самым недовольство нормализацией отношений между ОАЭ и Израилем, а также вовлечением Израиля в сепаратные планы Абу-Даби.

С осуждением планов по разделу Йемена выступили «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1 (обе террористические группировки запрещены в РФ). Террористы пригрозили Эмиратам и Израилю открытой войной на территории Йемена. По сообщениям, несколько десятков террористов принимали участие в боевых действиях против «Южного переходного совета» на стороне хадистов и «Аль-Ислах».

Партия «Аль-Ислах» также осудила план раздела Йемена. Сейчас она активно развивает взаимодействие со сторонниками Хади и Саудовской Аравии в борьбе с «Южным переходным советом».

Кроме того, агитаторы и проповедники «Аль-Ислах» ведут работу на территориях «Южного переходного совета»: Эмираты и «Южный переходный совет» они называют «предателями арабского и исламского мира», которые к тому же «торгуют йеменской территорией с историческими врагами арабов». Эта риторика пользуется определенной поддержкой — и ведет к репрессиям против агитаторов и проповедников «Аль-Ислах».

Против реализации планов ОАЭ выступают также Катар и Турция, которые ведут против Эмиратов гибридную войну на территории Ливии. Чтобы создать проблемы своим противникам, они финансово поддерживают хуситов. Вряд ли у Катара и Турции есть реальные возможности перехватить контроль над Сокотрой, но поддержать силы, противостоящие ОАЭ, они вполне могут.

Наконец, против планов раздела Йемена и аннексии Сокотры резко выступает правительство Мансура Хади, которое формально правит всей страной. В случае успеха этих планов под контролем хадистов остаются экономически слабые территории без крупных портов.

Проблема хадистов в том, что им приходится одновременно отбивать наступление хуситов в провинциях Аль-Джауф и Мариб и вести боевые действия против сил «Южного переходного совета» в районе Адена, Хадрамауте и Абьяне. Тут их интересы пересекаются с позицией «Аль-Ислах», «Аль-Каиды» и ИГИЛ1, но все эти «союзы» ситуативны, — ни одна из этих группировок не связывает будущее Йемена с Мансуром Хади. К сотрудничеству их подталкивает угроза раздела Йемена уже в среднесрочной перспективе. Кроме того, им грозит наступление хуситов в Марибе, где под ударом оказалась столица провинции. Поэтому в районе Абьяна хадисты взаимодействуют с «Аль-Ислах», а в Марибе против хуситов действуют совместно с боевиками ИГИЛ, которых к тому же поддерживала авиация Саудовской Аравии.

Весь этот клубок пересекающихся интересов и противоречий порожден общим кризисом саудовской коалиции, которая не смогла добиться своих стратегических целей в Йемене и в порядке «маленькой победоносной войны» одержать верх над хуситами.

В результате некоторые участники уже вышли из войны, а другие начали вести собственную сепаратную политику, игнорируя интересы лидера коалиции. Это существенно облегчило действия хуситов, которые в 2020 году завладели оперативной инициативой, вынудив силы саудитов на большинстве направлений перейти к стратегической обороне. Планы аннексии Сокотры, израильская база на острове, сепаратные устремления «Южного переходного совета», связи хадистов и Саудовской Аравии с «Аль-Каидой» и ИГИЛ — все это облегчает «Ансар Аллах» ведение пропаганды, которая представляет их не только как национально-освободительное и религиозное движение, но и как главных защитников территориальной целостности Йемена. Также, наряду с военными успехами, это ведет к росту дезертирства из рядов хадистов и переходу местных племен на сторону властей в Сане. Кроме того, растет популярность хуситов на территориях, подконтрольных Саудовской Аравии и ОАЭ, — там поддерживают хуситов, потому что они осуждают Израиль и поддерживают палестинцев. Многие сторонники Хади разочарованы тем, что силы коалиции взаимодействуют с Израилем.

Таким образом, планы по созданию израильской военной базы на Сокотре имеют серьезное геостратегическое обоснование. Уже проведена серьезная подготовительная работа.

С другой стороны, можно ожидать жесткого противодействия планам ОАЭ и Израиля со стороны многочисленных участников Йеменской войны с обеих сторон конфликта.

Специально для ФАН

https://riafan.ru/1312389-chem-zaplatyat-izrailyu-emiraty-za-pomosh-v-anneksii-sokotry – полностью с картами и фотографиями

Плюс сводка основных событий в Йемне за 8-14 сентября – https://riafan.ru/1311613-khusity-v-iemene-ugrozhayut-nanesti-udar-po-izrailyu (можно отметить дальнейшее наступление хуситов, обострение кризиса внутри саудовской коалиции и большие потери сторон в идущих боевых действиях)

Обзоры по Йемену выходят на ФАН по вторникам.