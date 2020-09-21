Обзор по России, 11-18 сентября 2020 г.

21.09.2020, 0:05, Разное

Основные моменты этой недели

16 сентября администрация Трампа пригрозила ввести новые санкции, чтобы удержать Китай и Россию от продажи оружия Ирану после того, как в следующем месяце закончится эмбарго на поставки оружия Ирану, сообщает Wall Street Journal. Позиция администрации была скептически воспринята некоторыми бывшими официальными лицами правительства которые были связаны с санкциями, они говорят, что Китай и Россия, вероятно, воздержатся от поставок оружия в Иран, поскольку они ждут, чтобы увидеть, будет ли переизбран президент США Дональд Трамп и что некоторые из новых санкций могут дублировать старые.

17 сентября, директор ФБР Кристофер Рэй предупредил комитет Палаты представителей, что РФ активно проводит кампанию дезинформации против кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, сообщает New York Times. Как сообщает Financial Times, Байден предупредил президента РФ Владимира Путина, что, если он победит на выборах в Белый дом, то РФ заплатит «экономическую цену» за продолжение вмешательства в выборы в США.

Согласно данным последнего отчета Левада-центра по результатам недавних опросов общественного мнения, в которых россиян спрашивали об их отношении к другим странам, доля россиян с хорошим или очень хорошим отношением к США оставалась стабильной на уровне 42 процентов с января по август 2020 года, как и доля россиян, которые плохо или очень плохо относятся к США (46 процентов). В то же время доля россиян, считающих США наиболее враждебной по отношению к РФ страной, снизилась с 67 процентов в 2019 году до 60 процентов в 2020 году.

Ожидается, что в ближайшие дни ОЗХО опубликует результаты собственного анализа биомедицинских проб, взятых у российского оппозиционера Алексея Навального группой экспертов. Как сообщает New York Times, если эти результаты подтвердят выводы Германии, Франции и Швеции, правительство Германии, через ЕС, быстро введет финансовые санкции в отношении России. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал Путину во время телефонного звонка, что собственный анализ Франции показал, что Навальный был отравлен “Новичком”, и подтвердил свою «полную солидарность с Германией в отношении шагов, которые необходимо предпринять», сообщает Financial Times.

«Китай обладает огромным населением, ресурсами, огромным динамизмом экономики», – сказал министр обороны США Марк Эспер на мероприятии, организованном RAND, – «он сильно отличается от РФ с точки зрения демографии». «Мы рассматриваем Россию как серьезную проблему сейчас, но в – меньшей степени – в будущем» , – сказал Эспер, согласно US News.

Как сообщает CTGN, впервые в этом году менее 50 процентов товарооборота между Китаем и Россией было номинировано в долларах США .

Беларусь закроет границы с Польшей и Литвой и усилит меры безопасности на границе с Украиной, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, призвав народ Польши и Литвы «остановить своих сумасшедших политиков», которые, как он предупредил, готовятся к войне, пишет The Moscow Times. Принимая Лукашенко в Сочи 14 сентября, Путин предложил Белоруссии ссуду в 1,5 миллиарда долларов и пообещал проводить совместные военные учения с Беларусью «практически каждый месяц» в течение следующего года», – сообщает Financial Times. Однако Путин также призвал к диалогу с оппонентами Лукашенко. Между тем, главный дипломат Евросоюза заявил, что блок не признает Лукашенко законным президентом Беларуси, сообщает RFE / RL.

I. Приоритеты Соединенных Штатов и РФ в двусторонней повестке дняЯдерная безопасность:

На следующей неделе Лиза Э. Гордон Хагерти, администратор NNSA и заместитель секретаря по ядерной безопасности Министерства энергетики США, отправится в Вену, чтобы представлять США на 64-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). К Хагерти присоединится Кристофер Эшли Форд, помощник государственного секретаря по международной безопасности и нераспространению. ( Министерство энергетики США , 17.09.20)

Ракетные войска стратегического назначения РФ продолжают получать передовую инженерную технику, в том числе машины инженерного обеспечения и маскировки MIOM, предназначенные для повышения маневренности и живучести мобильных ракетных комплексов, сообщила пресс-служба Минобороны. ( ТАСС , 18.09.20)

Ядерная и ракетная программы Северной Кореи:

Как указали эксперты по безопасности в отчете, опубликованном 16 сентября, Северная Корея, вероятно, платила российским киберпреступникам за их помощь во взломе банков и других корпоративных сетей с целью кражи денег и данных. Работа с хакерами, связанными с Россией, по мнению исследователей из фирмы кибербезопасности Intel 471, может позволить группам, связанным с КНДР, сосредоточить свои усилия на более важных задачах. ( NK News , 17.09.20)

Российская миссия в Пхеньяне сообщила, что РФ доставила Северной Корее 25000 тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, поскольку истощенная страна изо всех сил пытается оправиться от ущерба, нанесенного недавними тайфунами. ( Ренхап , 09.13.20)

Июльский экспорт Северной Кореи в Россию достиг максимума за весь год. Аккордеоны и аксессуары к ним составили более 60 процентов июльской экспортной стоимости в размере 246 000 долларов. ( Новости НК , 17.09.20)

Суд на Дальнем Востоке РФ заключил в тюрьму второго северокорейского браконьера за нападение на российских пограничников в море в прошлом году. Суд города Находка в 6500 км к востоку от Москвы признал гражданина Северной Кореи виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы. ( The Moscow Times , 18.09.20)

Иран и его ядерная программа:

16 сентября администрация Трампа пригрозила ввести новые санкции, чтобы удержать Китай и Россию от продажи оружия Ирану после того, как в следующем месяце закончится эмбарго на поставки оружия Ирану, сообщает Wall Street Journal. Позиция администрации была скептически воспринята некоторыми бывшими официальными лицами правительства которые были связаны с санкциями, они говорят, что Китай и Россия, вероятно, воздержатся от поставок оружия в Иран, поскольку они ждут, чтобы увидеть, будет ли переизбран президент США Дональд Трамп и что некоторые из новых санкций могут дублировать старые. ( Wall Street Journal, 16.09.20)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что он «готов пойти по дороге дипломатии» с Тегераном, «если Иран предпримет шаги, чтобы показать, что он тоже готов». «Если Иран вернется к строгому соблюдению ядерной сделки, Соединенные Штаты присоединятся к соглашению в качестве отправной точки для последующих переговоров», – написал он в своей статье. «Пять лет назад даже РФ и Китай вместе с нашими европейскими союзниками стояли за американским подходом к ядерной программе Ирана», – написал он. ( bne Intellinews , 15.09.20, CNN, 13.09.20)

На встрече с послом Ирана в Москве, спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтияр Хакимов заявил о поддержке Москвой постоянного членства Ирана в организации. ( MNA , 16.09.20)

Новая холодная война / бряцание оружием:

16 сентября, министр обороны США Марк Эспер назвал Россию неспособной представлять постоянную опасность для США, отметив тем самым заметный сдвиг во взглядах Пентагона на глобальные угрозы, к которым он должен готовиться. «Китай обладает огромным населением, ресурсами, огромным динамизмом экономики», – сказал министр обороны США Марк Эспер на мероприятии, организованном RAND, – «он сильно отличается от РФ с точки зрения демографии». «Мы рассматриваем Россию как серьезную проблему сейчас, но в – меньшей степени – в будущем» , – сказал Эспер, согласно US News.. ( Новости США , 16.09.20)

Эспер сказал, что министерство обороны также выступает против законопроекта Палаты представителей об ассигнованиях на энергию и воду, который предусматривает выделение для NNSA 18 миллиардов долларов, а не 20 миллиардов, которые запрашивала администрация Трампа. Эспер сказал, что сокращение нанесет “серьезный ущерб” американским средствам ядерного сдерживания. ( Inside Defense , 17.09.20)

Оружие российского производства превосходит зарубежные образцы и по некоторым характеристикам не имеет аналогов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин 18 сентября на заседании комиссии по военной промышленности. ( ТАСС , 18.09.20)

Министр обороны Великобритании признал, что британские вооруженные силы стремятся догнать своих противников в технологической войне, он предупредил: «Наши враги изучили наши уязвимости и адаптировались гораздо быстрее, чем мы». ( Financial Times , 14.09.20)

Отношения Россия-НАТО:

Байден считает Россию противником, а не врагом, сказал он на мероприятии, организованном CNN в Пенсильвании. На вопрос, считает ли он Россию своим врагом, Байден ответил: «Я считаю, что РФ – противник. Я действительно так считаю». Он добавил: «Главная цель Путина – развалить НАТО, коренным образом изменить ситуацию в Европе, чтобы ему не пришлось столкнуться с целым контингентом НАТО». ( ТАСС , 18.09.20)

Москва неоднократно призывала США и НАТО обсудить пути предотвращения военных инцидентов, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской. ( ТАСС , 18.09.20)

Противоракетная оборона:

17 сентября, Вооруженные силы Румынии, в рамках усилий по модернизации военного потенциала страны, получили первую партию американских ракет класса «земля-воздух». ( АП , 17.09.20)

Контроль над ядерными вооружениями:

Никаких существенных изменений.

Контртерроризм:

Высокопоставленный российский дипломат заявил, что США приостановили диалог с Россией по борьбе с терроризмом. Заместитель министра иностранных дел, бывший замдиректора ФСБ Олег Сыромолотов сообщил Интерфаксу, что РФ и США провели два раунда переговоров по борьбе с терроризмом в 2018-2019 годах, но затем этот диалог был приостановлен Вашингтоном. (Russia Matters, 17.09.20)

Конфликт в Сирии:

18 сентября, Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал Россию и Соединенные Штаты продвигать свой диалог в направлении политического урегулирования в Сирии. ( Новости UrduPoint, 18.09.20)

«Нет сомнений в том, что Москва, своим влиянием на режим в Дамаске, может внести весомый вклад в поиск политического решения », – сказал сопредседатель Сирийского демократического совета Риад Дарар. «Роль РФ столь же влиятельна, как и роль Америки, поэтому мы рассчитываем, что они достигнут договоренностей, которые остановят кризис и положат конец войне». ( Newsweek , 17.09.20)

По словам местных источников и экспертов, на северо-востоке Сирии, российские силы все чаще сталкиваются с неприятием со стороны курдов, поскольку они пытаются расширить свое военное присутствие в этой части разрушенной войной страны. Российская военная колонна недавно прибыла в деревню недалеко от границы Сирии с Турцией, где, как сообщается, российские офицеры выразили желание создать военный пост в этом районе. Осман Халил, местный лидер в деревне Сармсах на северо-востоке Сирии, сказал: «Российский командир сказал нам, что они хотят построить в деревне форпост для нашей защиты. Мы просто сказали им, что не хотим их защиты и не доверяем русским». (« Голос Америки» , 09.10.20)

Сержант гвардии Михаил Мильшин, тяжело раненный в результате взрыва бомбы на обочине дороги в Сирии 18 августа, скончался в московской больнице. ( ТАСС , 13.09.20)

Пятнадцать российских детей были репатриированы из Сирии 9 сентября, и РФ передала список из более чем 70 детей, которые могут быть репатриированы в ближайшем будущем, представителям сирийских лагерей аль-Хавль и аль-Рож. (Интерфакс , 09.09.20)

Кибербезопасность:

Китай, РФ и Иран отвергли обвинения софтверного гиганта Microsoft в том, что хакеры из их стран нацелены на президентские кампании в США в преддверии ноябрьских выборов. ( АП , 09.12.20)

Вмешательство в выборы:

17 сентября, директор ФБР Кристофер Рэй предупредил комитет Палаты представителей, что РФ активно проводит кампанию дезинформации против Байдена, и выразил тревогу по поводу воинствующих экстремистских групп. «Насильственный экстремизм на расовой почве», в основном исходящий от сторонников превосходства белой расы, составляет большинство внутренних террористических угроз, сообщил Рэй Комитету внутренней безопасности Палаты представителей. Он также повторил оценку разведывательного сообщества в прошлом месяце о том, что РФ проводит «очень активную» кампанию по распространению дезинформации и вмешательству в президентские выборы, при этом основной целью является Байден. ( New York Times , 18.09.20)

Байден предупредил Путина, что, если он победит на выборах в Белый дом в ноябре, РФ заплатит «экономическую цену» за продолжение вмешательства в выборы в США,. Выступая 17 сентября в ратуше CNN, Байден сказал, что РФ будет наказана за повторное вмешательство в демократию США, через четыре года после того, как Путин организовал кампанию по вмешательству в выборы 2016 года. ( Financial Times , 17.09.20)

По словам официальных лиц, высокопоставленный сотрудник разведки из администрации Трампа лично проинформирует комитеты Конгресса по разведке об угрозах ноябрьским выбора, хотя в прошлом месяце было объявлено о прекращении персональных информаций для законодателей об угрозах выборам 2020 года. Директор национальной разведки Джон Рэтклифф, во время встречи 16 сентября с лидерами Конгресса, согласился провести эти брифинги с комитетами по разведке Палаты представителей и сената. ( Wall Street Journal , 16.09.20)

17 сентября, Дэн Коутс, бывший директор национальной разведки в администрации Трампа, призвал Конгресс создать беспартийную комиссию, чтобы заверить американцев в законности результатов выборов. В статье в New York Times Коутс написал, что комиссия нужна для «спасения нашей демократии». ( New York Times , 17.09.20)

Представитель Министерства юстиции сообщил, что федеральный прокурор, который помогал вести расследование происхождения расследования связей Трампа и России, уволился из Министерства юстиции. Нора Даннехи была главным прокурором в группе, возглавляемой прокурором США Джоном Даремом из Коннектикута, который был назначен в прошлом году руководить расследованием того, как ФБР и другие федеральные агентства намеревались расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года и была ли кампания Трампа скоординирована с Кремлем. ( АП , 09.12.20)

Экспорт энергоносителей из СНГ:

Германия предложила потратить до 1 миллиарда евро на субсидирование строительства двух терминалов сжиженного природного газа, способных принимать экспортный газ из США, в обмен на отказ Вашингтона от его возражений против газопровода «Северный поток – 2». Предложение было сформулировано в прошлом месяце министром финансов Германии Олафом Шольцем в письме министру финансов США Стивену Мнучину. В письме от 7 августа Шольц заявил, что Германия увеличит финансовую поддержку инфраструктуры СПГ и импортных мощностей «до 1 млрд евро» в обмен на то что США «разрешат беспрепятственное строительство и эксплуатацию Северного потока 2». ( Financial Times , 16.09.20)

Кремль заявил 16 сентября, что не должно быть никакой связи между «Северным потоком-2» и делом лидера оппозиции Алексея Навального, который, по словам Берлина, был отравлен нервно-паралитическим веществом в России. ( RFE / RL , 16.09.20)

Австрия заявила, что по-прежнему поддерживает «Северный поток – 2», несмотря на растущие сомнения по поводу этого проекта в некоторых частях Европы после отравления Навального. ( RFE / RL , 15.09.20)

«Это был один из тех странных трубопроводов», – сказал Джеймс Хендерсон, глава программы по природному газу Оксфордского института энергетических исследований о «Северном потоке 2». «Многие люди говорили: зачем строить эту штуку? В чем экономическая выгода «Северного потока-2», в его избыточных мощностях? Если завтра вы скажете, что «Северного потока – 2» не будет, я не уверен, что многие трейдеры моргнут глазом». ( Financial Times , 14.09.20)

Верховный суд ЕС оставил в силе ограничительные меры, принятые блоком из 27 стран в отношении российских нефтегазовых компаний в связи с действиями Москвы на Украине. Базирующийся в Люксембурге суд 17 сентября объявил, что оставил в силе решение нижестоящего суда ЕС об отклонении иска против санкций, наложенных на компании, входящие в государственный нефтяной гигант «Роснефть», заявив, что меры «были должным образом обоснованы и являются подходящими для давления на Россию из-за ее роли “в украинском кризисе”. ( RFE / RL , 17.09.20)

Российско-американские экономические связи:

Никаких существенных изменений.

Российско-американские отношения в целом:

Согласно данным последнего отчета Левада-центра по результатам недавних опросов общественного мнения, в которых россиян спрашивали об их отношении к другим странам, доля россиян с хорошим или очень хорошим отношением к США оставалась стабильной на уровне 42 процентов с января по август 2020 года, как и доля россиян, которые плохо или очень плохо относятся к США (46 процентов). В то же время доля россиян, считающих США наиболее враждебной по отношению к РФ страной, снизилась с 67 процентов в 2019 году до 60 процентов в 2020 году. ( Russia Matters , 17.09.20).

Последний опрос союзников Америки, проведенный Pew, показывает, что они больше доверяют Путину и президенту Китая Си Цзиньпину, чем Трампу. По данным Pew, рейтинги Путина и Си были неблагоприятными в более чем дюжине опрошенных западных и азиатских стран (среднее доверительное значение 23% и 19% соответственно), хотя и не такими неблагоприятными, как у Трампа (в среднем 16%). Последний отчет Исследовательского центра . (Russia Matters, 17.09.20)

Путин сделает запись своего выступления на неделе высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Обращение должно выйти в эфир 22 сентября. Российскую делегацию в ГА ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. По заявлению Белого дома, Трамп не будет лично присутствовать на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. ( ТАСС , 18.09.20, РФ дела, 18.09.20)

Федеральный судья в отставке 11 сентября обвинил Министерство юстиции в том, что оно поддалось кампании давления, проводимой Трампом в его попытке прекратить судебное преследование бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна за ложь федеральным следователям. В 30-страничном протоколе судебного заседания в Вашингтоне бывший федеральный судья Нью-Йорка Джон Глисон назвал просьбу генерального прокурора Уильяма Барра о прекращении дела Флинна «коррумпированной и политически мотивированной услугой, недостойной нашей системы правосудия». (The Washington Post , 09.12.20)

В рекламной кампании по сбору средств для Трампа, направленной на мобилизацию поддержки войскам страны, на самом деле демонстрируется военная техника российского производства, сообщило агентство ” Политико” 14 сентября. (The Moscow Times , 15.09.20)

II. Внутренняя политика РоссииВнутренняя политика, экономика и энергетика:

18 сентября, РФ подтвердила 5905 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего официальное число случаев в стране достигло 1091 186. ( The Moscow Times , 18.09.20) Вот ссылка на интерактивную карту распространения вируса по всему миру, в том числе в РФ и остальной постсоветской Евразии. Чтобы сравнить количество и скорость изменения новых случаев в США и России, посетите этот ресурс Russia Matters .

Россия продаст Индии 100 миллионов доз вакцины против коронавируса Sputnik V, как только будут завершены окончательные испытания и все предусмотренные законом меры регулирования будут предприняты, заявил российский суверенный фонд, финансирующий проект 16 сентября. ( The Moscow Times , 18.09.20)

После приема широко разрекламированной российской вакцины против коронавируса, каждый седьмой доброволец жаловался на побочные эффекты, включая слабость и мышечные боли, сообщил 15 сентября министр здравоохранения РФ ( The Moscow Times , 15.09.20).

Согласно опросу, цитируемому сайтом РБК-новостей 11 сентября, почти половина россиян заявили, что никогда не сделают прививку от коронавируса, независимо от страны его производства. ( The Moscow Times , 09.11.20)

Два российских препарата для лечения коронавируса были допущены к продаже в аптеке, что позволяет широко применять лечение инфекции на дому. Оба препарата представляют собой производимые в РФ варианты фавипиравира, генерической версии лекарства от гриппа, разработанного японской Fujifilm. ( The Moscow Times , 18.09.20)

Партия Путина “Единая Россия” выиграла все 18 губернаторских выборов в стране на выборах, завершившихся 13 сентября, при этом поддерживаемые Кремлем кандидаты получили 13 постов, набрав более 70 процентов голосов. Семь поддерживаемых Кремлем губернаторов получили в своих регионах более 80 процентов голосо. Инициатива организации Алексея Навального по «умному голосованию» побудила избирателей по всей стране поддержать кандидатов с наибольшими шансами сместить депутатов «Единой России». Эта инициатива, похоже, сработала в Томске, где проводил кампанию Навальный. В результате редкого поражения правящей партии «Единая Россия» должна получить всего 11 мест в городской палате из 37 членов, по сравнению с 21 из 35 на предыдущих выборах. Аналогичным образом, в Новосибирске, третьем по величине городе России, предварительные результаты показали, что «Единая Россия» получит 22 места в палате на 50 мест, на предыдущих выборах она получила 33 места. Два партнера Навального должны получить места. В Тамбове, городе в 450 км к югу от Москвы, оппозиционные партии также получили большинство в городском парламенте (Financial Times, 09.12.20)

Досрочные голоса составили более 50 процентов голосов, поданных во время региональных выборов, что вызывает опасения по поводу фальсификации результатов голосования. Борьба шла в четырех одномандатных округах в Государственную Думу, 18 выборах губернаторов, 11 выборах в региональные парламенты, за голоса в городские советы в 22 региональных столицах и в конкурсах на замещение должностей городских властей еще в 33 городах. ( bne Intellinews , 15.09.20)

16 сентября федеральное правительство РФ одобрило предложение Минфина по бюджету РФ на 2021–2023 годы, в которое были внесены поправки с учетом последствий коронавируса. Документ предусматривает дефицит ВВП в 4,4 процента в 2021 году, 2,4 процента в 2022 году и 1 процент в последующий период. ( bne Intellinews, 18.09.20)

В августе объем промышленного производства в РФ снизился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе динамика показателя за 8 месяцев 20 года составила -4,5% г / г. Данные совпали с прогнозом BCS GM (-7 процентов), но были ниже консенсус-оценки (-6,2 процента). С учетом сезонных колебаний объем производства в промышленности увеличился с -7,3 процента в годовом исчислении в июле до -7 процентов в прошлом месяце. (bne Intellinews , 16.09.20)

Неожиданно отступив, главный девелопер арктической инфраструктуры России, Росатом, призвал Кремль сократить масштабные цели для Северного морского пути, заявив, что уровень судоходства по ледяному коридору, вероятно, будет ниже тех, которых требует Путин. ( Беллона , 15.09.20)

Ожидается, что в Московском метрополитене со следующей весны появится первая в мире система оплаты проезда, основанная на распознавании лиц. ( The Moscow Times , 18.09.20)

Родственники граждан РФ теперь смогут получать упрощенные российские визы сроком до 12 месяцев. ( The Moscow Times , 16.09.20)

Оборона и авиакосмическая промышленность:

«Мы продолжим наращивать человеческий потенциал в оборонной промышленности, в частности, создавая условия для талантливых менеджеров, исследователей и конструкторов, которым сейчас от 30 до 40 лет, чтобы они могли в полной мере развивать свои навыки», – сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии 18 сентября. ( ТАСС , 18.09.20)

17 сентября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что РФ увеличивает свое военное присутствие на Дальнем Востоке в ответ на рост напряженности в регионе. В комментариях, цитируемых на веб-сайте Министерства обороны, Шойгу сказал, что усиление будет сделано в связи с ростом напряженности на “восточном стратегическом направлении», имея в виду территорию, охватывающую восточную границу РФ с Китаем и Азиатско-Тихоокеанский регион в целом. ( Рейтер , 17.09.20)

Безопасность, правоохранительные органы и правосудие:

15 сентября, менее чем через месяц после того, как Навальный был отравлен тем, что, по словам Германии, было нервно-паралитическим веществом советской эпохи “Новичок”, он опубликовал собственное обновление-новейшую информацию о себе из берлинской больницы Шарите, написав в посте в Instagram, что теперь он может дышать самостоятельно. Между тем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила намерение активиста оппозиции вернуться в Россию после того, как выздоровеет. «Никаких других вариантов никогда не рассматривалось», – написал Ярмыш в Twitter. ( The Washington Post , 15.09.20)

Согласно сообщению, опубликованному 17 сентября на его странице в Instagram, следы яда, приведшего Навального в недельную кому, были обнаружены на бутылке с водой, извлеченной из его номера в сибирском отеле. Помощники забрали вещи из его комнаты в отеле «Ксандер» в Сибири, как только он заболел. Пластиковая бутылка с водой, по словам группы Навального и немецких следователей, в конечном итоге помогла немецким военным ученым определить, что лидер оппозиции был отравлен химическим оружием класса Новичок. ( The Washington Post , 17.09.20, New York Times , 18.09.20)

Леонид Волков, начальник штаба Навального, находящийся в Берлине, заявил 15 сентября, что Навальный не будет сотрудничать с российским расследованием. Он сказал, что команда Навального разговаривала с немецкими официальными лицами о реакции правительства на Россию, и что они приветствовали ясность, с которой немецкие и другие европейские официальные лица осудили отравление. ( New York Times , 15.09.20)

Правительство Германии заявило, что лаборатории во Франции и Швеции независимо подтвердили его утверждение о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом от группы Новичок. ( Financial Times , 14.09.20)

Кремль 18 сентября заявил, что возможности РФ расследовать предполагаемое отравление Навального “ограничены”, и обвинил его помощников в вывозе потенциальных улик из страны. ( The Moscow Times , 18.09.20)

Московский городской суд оставил в силе продление срока предварительного заключения бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, до 7 декабря. ( RFE / RL , 15.09.20)

Суд в РФ приговорил семерых крымских татар к длительным срокам тюремного заключения по обвинению в принадлежности к запрещенной исламской группировке «Хизб ут-Тахрир», объявленной экстремистской и запрещенной в России, но законной на Украине. ( RFE / RL , 16.09.20)

Печально известный российский антигейский ультранационалист Максим Марцинкевич, также известный как «Тесак», был найден мертвым в камере следственного изолятора в Челябинской области. ( RFE / RL , 16.09.20)

III. Отношения РФ с другими странамиОбщая внешняя политика РФ и отношения со странами «дальнего зарубежья»:

Организация по запрещению химического оружия, мировой орган по контролю за химическим оружием, как ожидается, в ближайшие дни опубликует результаты собственного анализа биомедицинских образцов, взятых у Навального командой экспертов, говорится в заявлении агентства от 17 сентября. По словам высокопоставленного представителя службы безопасности Германии, если эти результаты подтвердят выводы Германии, Франции и Швеции, правительство Германии, через ЕС, быстро примет меры к введению финансовых санкций против России. ( New York Times , 18.09.20)

14 сентября Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон сказал Путину во время телефонного звонка, что собственный анализ Франции показал, что Навальный был отравлен “Новичком”, и подтвердил свою «полную солидарность с Германией в отношении шагов, которые необходимо предпринять» и что «необходимы разъяснения от РФ в контексте заслуживающего доверия и прозрачного расследования». Путин, в свою очередь, заявил, что необоснованные и беспочвенные обвинения в адрес РФ в этом контексте неуместны, заявила пресс-служба Кремля. ( Financial Times , 14.09.20, Интерфакс , 14.09.20)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш говорит, что отравление Навального показывает, что ЕС должен более реалистично подходить к своим отношениям с Россией. ( RFE / RL , 13.09.20)

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, более десятка боевых самолетов, которые РФ отправила в Ливию в этом году, наносят наземные удары и выполняют другие боевые задачи по поддержке российских наемников, сражающихся вместе с несущим огромные потери командующим ЛНА Халифой Хафтаром в его кампании по изгнанию правительства из Триполи. ( New York Times , 09.11.20)

На видео, которое недавно появилось в социальных сетях, якобы запечатлен русскоязычный пилот после того, как его самолет упал в Ливии, которого вот-вот подберет боевой вертолет Ми-24 Hind. ( The Drive, 20.09.20)

Польша предприняла первые шаги по аресту трех российских авиадиспетчеров, которых она обвиняет в провоцировании авиакатастрофы со смертельным исходом, в результате которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, сообщили польские СМИ 16 сентября. ( The Moscow Times , 17.09.20)

По данным государственного социологического агентства Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около трети россиян (37 процентов) считают Россию великой державой, а еще 29 процентов полагают, что в ближайшие 15-20 лет страна снова станет ею). Число россиян, считающих Россию великой державой, уменьшилось на 12 процентов с 2018 года, когда 49 процентов респондентов считали Россию великой державой. По сравнению с показателями 2017 года количество этих ответов уменьшилось на 20 процентов с 57 до 37 процентов. (bne Intellinews, 15.09.20)

Согласно последнему отчету Левада-центра по результатам недавних опросов общественного мнения, в которых жители РФ спрашивали об их отношении к другим странам, доля россиян, которые имеют хорошее или очень хорошее отношение к ЕС, снизилась с 49 процентов в январе 2020 года до 48 процентов в августе 2020 года, а доля россиян, которые плохо или очень плохо относятся к ЕС, увеличилась с 37 процентов до 39 процентов за тот же период,. (Russia Matters, 17.09.20)

Китай-Россия: союзники или попутчики?

Впервые в этом году менее 50 процентов торговли между Китаем и Россией было номинировано в долларах США. По данным Центрального банка России, в первом квартале 2020 года только 46 процентов товаров, купленных и проданных Россией и Китаем в торговле между собой, были оплачены в долларах. ( CTGN , 17.09.20 )

По данным Федеральной таможенной службы России, объем российско-китайской торговли в первой половине 2020 года снизился на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 48,2 миллиарда долларов (экспорт из РФ в Китай упал на 11,6 процента до 23,8 миллиарда долларов, а импорт из Китая увеличился на 0,8 процента до 24,4 миллиарда долларов). При этом доля Китая в общем товарообороте РФ за шесть месяцев увеличилась с 16% до 18,1%, но сальдо торгового баланса с КНР стало отрицательным. Если в прошлом году экспорт в Китай превышал импорт на 2,65 миллиарда долларов, то сейчас он ниже на 655 миллионов долларов. ( Коммерсант , 09.08.20)

Китай и РФ будут укреплять сотрудничество в четырех областях, заявил 16 сентября министр иностранных дел Китая Ван И. Во-первых, две страны будут поддерживать международное сотрудничество в борьбе с пандемией и, в частности, поддерживать Всемирную организацию здравоохранения в выполнении координирующей роли, поддерживать различные страны в ускорении исследований и разработок лекарств и вакцин и призывают к усилиям по прекращению политизации пандемии и вируса. Во-вторых, Китай и РФ станут образцом мирного сосуществования крупных стран, так как для решения глобальных проблем необходимы конструктивные и скоординированные отношения между крупными странами. В-третьих, обе стороны будут укреплять отношения в области передовых научных исследований и технологических инноваций. В-четвертых, они будут гарантировать международное правосудие и равноправие. ( Синьхуа , 17.09.20)

Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Монголия договорились совместно построить антипандемическую крепость, Шелковый путь здоровья и сообщество здоровья, заявил член государственного совета Китая и министр иностранных дел Ван И 16 сентября. Решение было принято, по словам Вана, который присутствовал на встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и посетил четыре страны 10-16 сентября, после того, как он обменялся мнениями с министрами иностранных дел других стран. По его словам, встреча министров иностранных дел стран-членов ШОС дала толчок международному сотрудничеству в борьбе с пандемией COVID-19 и выразила свою полную поддержку многостороннему подходу в решении проблем. ( Синьхуа , 17.09.20, Синьхуа , 16.09.20)

Руководители служб безопасности стран-членов ШОС выразили озабоченность по поводу роста глобальной миграции, поскольку она создает угрозы на фоне пандемии и экономического спада, заявил 15 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев после онлайн-встречи со своими коллегами из ШОС. ( ТАСС , 15.09.20)

По данным последнего доклада Левада-Центра о результатах недавних опросов общественного мнения с вопросами об отношении россиян к другим странам, жители РФ по- прежнему рассматривают Китай в качестве второй, наиболее дружественной к РФ страны, хотя доля тех , кто так думает, снизилась с 42 процентов в 2019 году до 40 процентов в 2020 году. Доля россиян, считающих Китай наиболее враждебной страной, в тот период стабильно составляла 3%. (Russia Matters, 17.09.20)

Украина:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 13 сентября, что ожидает, что на следующем заседании Трехсторонней контактной группы на следующей неделе будет обсуждена конкретная дата взаимного освобождения задержанных в Донбассе. ( Интерфакс , 14.09.20)

Политические советники глав государств Нормандской четверки обсудили не все вопросы в Берлине 11 сентября, поэтому будет еще одна встреча для продолжения подготовки к саммиту лидеров Франции, Германии, РФ и Украины, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. ( Интерфакс , 09.12.20)

Кремль приветствует достигнутые Трехсторонней контактной группой по Украине договоренности, согласно которым украинские позиции на Донбассе будут проверяться вместе с представителями самопровозглашенных республик, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. ( Интерфакс , 09.10.20)

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил, что Минские договоренности не могут быть реализованы в их нынешнем виде, и именно лидеры Нормандской четверки могут найти выход из этой ситуации. ( Интерфакс , 09.11.20)

«В ходе обсуждения внутриукраинского конфликта они выразили озабоченность отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений 2015 года, которые остаются единственной возможной основой для регулирования», – заявила пресс-служба Кремля относительно телефонного разговора Путина с Макроном 14 сентября. ( ТАСС , 14.09.20, Интерфакс , 14.09.20)

Минобороны Украины работает над Стратегией военной безопасности, сообщил министр обороны Андрей Таран. «Новейшая Стратегия национальной безопасности, принятая Верховным Главнокомандующим, содержит недвусмысленный императив получить приглашение и присоединиться к Плану действий по членству в НАТО», – сказал он ( Интерфакс , 18.09.20).

Политически опасное расследование, проводимое республиканцами в Сенате США относительно деловых отношений Байдена с Украиной, когда он был вице-президентом, близится к завершению. Ожидается, что сенатор Рон Джонсон, председатель сенатского комитета по национальной безопасности и делам правительства, и председатель сенатского финансового комитета Чарльз Э. Грассли будут утверждать, что связи Хантера Байдена с фирмой Burisma представляют конфликт интересов для администрации Обамы поскольку компанию Байдена-младшего лоббировал Госдепартамент, а его отец руководил политикой правительства в отношении Украины. Ожидается, что демократы, признавая слабость позиции Хантера Байдена, отвергнут это утверждение. ( The Washington Post , 13.09.20)

Представляя резолюцию о блокировании доклада республиканцев, сенатор Чак Шумер утверждал, что расследование Комитетом внутренней безопасности деятельности Байдена-младшего способствовало российской атаке на выборы, возродив те же необоснованные утверждения о Байденах, которые, по утверждениям американских властей, продвигала Москва. , действия, которые привели к новым санкциям на прошлой неделе против украинца, связанного с Россией. ( New York Times , 17.09.20)

Посольство США на Украине призвало Киев расследовать все преступления против журналистов, поскольку страна отметила 20-ю годовщину со дня исчезновения, а затем и обнаружения мертвым известного репортера Георгия Гонгадзе. ( RFE / RL , 16.09.20)

Сотни ультраортодоксальных еврейских паломников на несколько дней разбили лагерь на засаженной деревьями нейтральной полосе между Беларусью и Украиной из-за новых украинских пограничных ограничений, направленных на замедление распространения нового коронавируса, поскольку в стране наблюдается всплеск заболеваемости. (bne Intellinews, 09.17.20)

Владелец Группы СКМ Ринат Ахметов, с состоянием в 7,2 миллиарда долларов (в 2019 году), остается самым богатым украинцем по версии журнала Focus (Интерфакс , 09.11.20)

Согласно последнему отчету Левада-центра по результатам недавних опросов общественного мнения, в которых россиян спрашивали их мнение об отношении других стран к России, Украина неизменно занимает второе место среди стран, наиболее враждебных России. (Russia Matters, 09.17.20)

Около 12,6% украинцев считают, что русский язык должен быть государственным языком на всей территории Украины, а 17,9% считают, что он должен быть государственным языком в определенных регионах, согласно результатам социологического исследования, проведенного Фондом демократических инициатив Илько Кучерива в сотрудничестве. с социальной службой Центра Разумкова. ( Интерфакс , 09.10.20)

Беларусь:

Беларусь закроет свои границы с Польшей и Литвой и усилит меры безопасности на границе с Украиной, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября. Лукашенко призвал народ Польши и Литвы «остановить своих сумасшедших политиков», которые, как он предупредил, втравливают их в войну. (The Moscow Times , 18.09.20, bne Intellinews, 18.09.20)

14 сентября Путин начал свою первую, с начала кризиса в Беларуси, встречу между двумя авторитарными лидерами, поздравив Лукашенко с его убедительной победой. Путин сказал, что РФ предоставит Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов и выполнит свои обещания о помощи в области безопасности. Путин сказал, что Россия в следующем году, в дополнение к существующему обещанию о развертывании российских полицейских сил, также будет «практически каждый месяц» проводить совместные военные учения с Беларусью. «Россия по-прежнему привержена всем нашим соглашениям», – сказал Путин в комментариях государственным СМИ перед началом их встречи. «Мы рассматриваем Беларусь как своего ближайшего союзника и, конечно, как я уже неоднократно говорил вам в телефонных разговорах, мы выполним все взятые на себя обязательства». (Financial Times , 14.09.20)

Заявив, что «мы хотели бы, чтобы белорусы разобрались в этой ситуации самостоятельно», Путин также призвал к диалогу – то, что Лукашенко неоднократно исключал со своими оппонентами, которых он презирал как «крыс» и «обманщиков» ‘манипулируемых Западом. Лукашенко явно смутился, и он вытер лоб платком, когда Путин закончил говорить. Путин будет поощрять шаги к «возможной преемственности» в Беларуси, но не допустит прихода к власти оппозиции посредством уличных протестов. Москва не доверяет Лукашенко, но «полна решимости» не допустить чтобы протестующие свергли его правление, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пять неназванных источников, близких к Кремлю. ( The Moscow Times , 14.09.20, New York Times , 15.09.20)

14 сентября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская осудила решение Москвы поддержать белорусского президента. ( Wall Street Journal , 15.09.20)

Десятки женщин были арестованы в Минске 12 сентября, после того, как ОМОН разогнал акцию протеста, которая, по утверждениям властей, не была санкционирована. 13 сентября, более четверти миллиона белорусов вышли на «Марш героев». По некоторым оценкам, протесты против Лукашенко продолжают набирать обороты, подпитываемые растущей жестокостью полиции. ( bne Intellinews , 14.09.20, RFE / RL , 09.12.20)

Россия отозвала быстро сформированную группу – подразделение «правоохранительных резервов», которые были готовы вмешаться в происходящее в Беларуси , если бы после выборов беспорядки в стране вышли бы из – под контроля , заявил Кремль 14 сентября ( The Moscow Times , 09.15.20)

Минобороны Казахстана заявляет, что военные маневры, запланированные на октябрь в Беларуси странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не имеют ничего общего с продолжающимися протестами против Лукашенко. ( RFE / RL , 16.09.20)

ЕС не признает Лукашенко законным президентом Беларуси, заявил 15 сентября главный дипломат блока. Высокий представитель Евросоюза Хосеп Боррелл заявил Европейскому парламенту, что выборы 9 августа, которые вернули сильного лидера к власти, были фальсифицированными. ( RFE / RL , 15.09.20)

«Обмениваясь мнениями о Беларуси, РФ подтвердила свою принципиальную позицию о том, что любые попытки вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и оказания внешнего давления на его законные власти недопустимы, – заявила пресс-служба Кремля по поводу телефонного разговора Путина с Макроном в сентябре. 14. ( Интерфакс , 14.09.20)

Лукашенко лишил дипломатического статуса двух послов, которые открыто поддерживали продолжающиеся публичные протесты против официальных результатов президентских выборов, которые, по их словам, были сфальсифицированы. ( RFE / RL , 17.09.20)

Лукашенко перевел младшего сына в элитный интернат в Москве. ( The Moscow Times , 17.09.20)

Глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября обвинил США в защите Тихановской и выделении 20 миллионов долларов на поддержку антиправительственных протестов. ( The Moscow Times , 16.09.20)

Тихановская сообщила, что составляла список сотрудников правоохранительных органов, ответственных за избиения и произвольные аресты для возможного будущего судебного преследования. ( The Moscow Times , 17.09.20)

По оценкам ООН, около 6000 человек подверглись задержаниям, а в некоторых случаях и пыткам со стороны сотрудников белорусских спецслужб. ( RFE / RL , 13.09.20)

ОБСЕ начала расследование предполагаемых нарушений прав человека и фальсификации выборов в Беларуси. ( RFE / RL , 17.09.20)

Хьюман Райтс Вотч опубликовала отчет, в котором подробно описываются жестокие избиения и пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов Беларуси во время разгона демонстраций, последовавших за явно фальсифицированными результатами президентских выборов 9 августа. ( Bne Intellinews , 16.09.20)

Лидеру белорусской оппозиции Марии Колесниковой официально предъявлено обвинение в призыве к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности страны. ( RFE / RL , 16.09.20)

Двадцать девять стран, включая США и Германию, 17 сентября выступили с совместным заявлением, в котором осудили Беларусь за отключение Интернета и блокировку веб-сайтов после «фальсифицированных» президентских выборов в прошлом месяце. ( RFE / RL , 18.09.20)

По словам адвоката Виталия Шклярова, белорусско-американского политтехнолога, который провел в Минской тюрьме почти шесть недель, Шкляров, в последние дни сломал палец и у него поднялась температура, а тюремщики отказались его тестировать его на COVID-19. ( RFE / RL , 14.09.20)

Беларусь остается ближайшим союзником РФ в глазах россиян, однако доля россиян, считающих Беларусь самой дружественной по отношению к себе страной, снизилась в 2020 году до 58 процентов, согласно последнему отчету Левада-Центра по результатам его недавнего опроса где россиян спрашивали об их отношении к другим странам. Доля россиян, которые считают, что РФ и Беларусь должны либо сформировать более тесный союз, либо Беларусь должна стать частью России, увеличилась с 23 процентов в декабре 2019 года до 24 процентов в августе 2020 года. Однако большинство россиян по-прежнему считают, что РФ и Беларусь следует более активно развивать экономическое сотрудничество или сохранять отношения на нынешнем уровне. (Russia Matters, 17.09.20)

Другие постсоветские соседи России: