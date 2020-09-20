Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки избирателей

20.09.2020, 23:30, Новости дня

Разрыв между уровнями поддержки президента США Дональда Трампа и кандидата на высший государственный пост от Демократической партии США Джозефа Байдена сократился, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу The Wall Street Journal и телеканала NBC.

Согласно опубликованным данным, Байден опережает Трампа на 8 процентных пунктов, за последний месяц разрыв между уровнями поддержки кандидатов в следующие президенты США сократился на один процентный пункт, передает ТАСС.

По данным социологов, 51% респондентов готов бы был голосовать за Байдена, если бы выборы проходили во второй половине сентября. 43% опрошенных отдали бы голоса республиканцу Трампу.

Опрос был проведен в период с 13 по 16 сентября среди 1 тыс. жителей США, имеющих право голоса. Степень погрешности составляет 3,10 процентных пункта.

2 сентября из результатов совместного опроса USA Today с университетом Саффолка в Бостоне стало известно, что Трамп сократил отставание от Байдена до 7%.

Напомним, во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, он предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах. А вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест предположил, что, 77-летний Джозеф Байден в случае победы на выборах президента США может не дожить до инаугурации.