 

Тихановская заявила о задержании в Белоруссии более 100 человек

20.09.2020, 23:30, Новости дня

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что на протестах в республике в воскресенье задержали более 100 человек.

«Сегодня задержано больше 100 человек и среди них – Олег Моисеев: член основного состава Координационного совета, мое доверенное лицо и мой друг», – говорится в заявлении Тихановской в ее Telegram-канале.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную не согласованную с властями акцию протеста. МВД Белоруссии заранее стянуло в район Дворца Независимости республики военную технику.

По данным правозащитного центра «Весна», на протестных акциях в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве в воскресенье задержали по 20 человек. Среди задержанным оказался член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который был доверенным лицом Тихановской на президентских выборах. В Бресте сотрудники милиции применили против участников протестов слезоточивый газ.

МВД Белоруссии не публиковало данных о числе задержанных.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.



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