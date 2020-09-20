 

Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

20.09.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5069 человек.

Днем ранее в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что добровольцами на испытания вакцины от коронавируса в Москве записались более 60 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

28.06 / В мире: События в США наводят на мысли о перестройке в СССР

29.07 / Мэр Тбилиси назвал украинские автобусы «желтым металлоломом»

28.08 / Космическое агентство NASA получило двигатели для «тихого» сверхзвукового самолета

17.07 / Создан метод классификации гамма-всплесков без необходимости искать послесвечение

13.08 / «Мисс Белоруссия» призвала прекратить насилие в стране

11.08 / Трамп готов провести саммит G7 после выборов

29.06 / Инструктаж куратора «Голоса» по фальсификации нарушений на участках попал на видео

01.09 / Lufthansa на месяц перенесла возобновление рейсов Киев – Мюнхен

05.09 / “Деморализует общество, вносит раскол”. Глава СВР Украины прокомментировал заявление о “слитой” операции по задержанию вагнеровцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска