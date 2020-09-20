VOAэкспресс 20 сентября 2020

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20.09.2020, 22:55, Новости дня

Рут Гинзбург

В нью-йоркском Бруклине установят памятник судье Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

ГубернаторНью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что скульптура будет служить физическим напоминанием о большом вкладе Гинзбург «в ту Америку, которую мы знаем сегодня, и вдохновением для тех, кто будет продолжать огромную работу, которую она проделала».

TikTok

Правительство США отложило на неделю запрет мобильного приложения TikTok, который привел бы к его изъятию из американских магазинов приложений уже 20 сентября.

Президент Трамп заявил в субботу, что он одобрил соглашение между китайской компанией, которой принадлежит TikTok, и двумя крупными американскими компаниями, что позволит отложить угрозу блокировки популярного приложения в США по соображениям национальной безопасности.

Неделя малого бизнеса

Президент США Дональд Трамп объявил неделю с 20 по 26 сентября Неделей малого бизнеса, назвав его основой «самобытности и процветания» США. «Они являются ключом к продвижению нашей экономики к тому уровню процветания, на котором она находилась последние три года», – отметил Трамп.

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