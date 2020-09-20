 

Ученые: В условиях коронавируса важны продукты, повышающие уровень дофамина

20.09.2020, 22:45, Разное

Специалисты напоминают, что коронавирус оказывает негативное действие на работу мозга. Они настаивают, что в рацион необходимо добавить продукты, которые повышают дофамин.
Дофамин – нейромедиатор головного мозга, который связывают с памятью, вниманием и контролем веса. Он может ограничивать импульсивное поведение, предотвращает болезнь Паркинсона. В соответствии с исследованиями, изучающими морфологию COVID-19, выявлено, что вирус может изменить дофаминовые пути в головном мозге и спровоцировать разные нейрогенные изменения.

Эксперты сообщают, что в период эпидемии увеличение уровня дофамина с помощью рациона поможет предотвратить подобные вирусные болезни. При высоком уровне дофамина он влияет на центр удовольствия и вызывает хорошее настроение, улучшение мотивации. Если дофамина в организме не хватает, то появляется депрессия, отсутствие энтузиазма, низкое половое влечение, умственная усталость и проблемы с концентрацией.

Доктора рассказали о продуктах, которые необходимо употреблять в условиях коронавируса. В миндале есть тирозин – аминокислота, которая содействует синтезу белка. В бананах имеется не только тирозин, а и флавоноид кверцетин, которые интенсивно оказывают влияние на выработку дофамина.

Также в рационе должны быть молочные продукты, рыба, шпинат и виноград. Также стоит пить кофе, зеленый чай и употреблять шоколад.



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