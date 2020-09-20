Возможно, найдена причина возникновения мигрени

20.09.2020, 22:45, Разное

Мигрень это сильные головные боли, которые возникают в следствие нарушения работы нервной системы. Ученые многих стран бьются над выявлением глубинных причин ее возникновения. Команда врачей и ученых Токийского университета медицины и стоматологии под руководством Кохичи Танаки выдвинула гипотезу, что мигрень связана с нарушением работы нейромедиатора, который ответственен за стабилизацию нервной системы.

В нормальном состоянии нейромедиаторы, вещества находящиеся в пространстве между синопсами, по исполнении своей роли удаляются, но случается возникновение явления обратного захвата, что порождает возникновение волнообразного эффекта по гипервозбуждению и успокоению нервной системы головного мозга.

Наиболее распространенным нейромедиатором является глутамат. Японские исследователи предположили, что мигрень связана с нарушением его транспортировки, а значит, частично решить проблему сможет изменение режима питания пациента.

Ранее ГЛАС писал о том, что исследование показало, что при сокращении времени на употребление пищи и прерывистом голодании, действительно возможно решить некоторые проблемы со здоровьем.

Источник – glas.ru