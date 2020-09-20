 

В Китае запускают детскую версию приложения WeChat

20.09.2020, 22:45, Разное

В Китае готовится к запуску детская версия популярного во всём мире приложения WeChat. В корпорации Tencent уже занимаются регистрацией фирменного товарного знака.
WeChat пользуется огромной популярностью и по состоянию на июнь его установили 1,2 млрд человек. Именно поэтому в Tencent решили расширить сферу влияния и выпустить другую версию этого мессенджреа, нацеленную исключительно на детскую аудиторию. Первыми получат новое приложение жители Китая, а потом и англоговорящих стран. Это связано с языковыми ограничениями, так как официально подтверждено наличие только китайского и английского языка, но не исключается возможность существенного расширения этого списка.

Главные отличия детской версии WeChat от стандартной заключаются в предоставляемом контенте. Имеется множество образовательных ресурсов для всестороннего развития. Также повышенное внимание уделено защите от нежелательного контента.



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