В Китае запускают детскую версию приложения WeChat

20.09.2020, 22:45, Разное

В Китае готовится к запуску детская версия популярного во всём мире приложения WeChat. В корпорации Tencent уже занимаются регистрацией фирменного товарного знака.

WeChat пользуется огромной популярностью и по состоянию на июнь его установили 1,2 млрд человек. Именно поэтому в Tencent решили расширить сферу влияния и выпустить другую версию этого мессенджреа, нацеленную исключительно на детскую аудиторию. Первыми получат новое приложение жители Китая, а потом и англоговорящих стран. Это связано с языковыми ограничениями, так как официально подтверждено наличие только китайского и английского языка, но не исключается возможность существенного расширения этого списка.

Главные отличия детской версии WeChat от стандартной заключаются в предоставляемом контенте. Имеется множество образовательных ресурсов для всестороннего развития. Также повышенное внимание уделено защите от нежелательного контента.