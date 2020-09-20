Мнение: Расизм и Ольшанский

20.09.2020, 22:35, Разное

Залез в свою альтернативную френд-ленту на ФБ, под запасным ником, от которого давеча внезапно вспомнил пароль. Взглянул там на блог Дмитрия Ольшанского – боже, лучше б я этого не делал! Чуть не стошнило. Ольшанский там дает добровольные советы, как раз правильно разоблачать белорусскую оппозицию, а также – почему нельзя ругать Россию за отсутствие здесь хорошей жизни: оказывается, потому, что здесь хорошей жизни никогда и не было, сравниваться нам с Европой – дьявольский соблазн, а вот с Турцией или с Филиппинами – в самый раз. Такие “советы просвещенного пропагандиста”, в старом добром стиле “Не жили хорошо – нефиг и начинать”. У каждого поста по тысяче-полторы тысячи лайков. Нет, все-таки хорошо, что он меня год назад забанил!

Обнаружил там и Павла Шехтмана – нашего московского еврея, который в “нулевые” бился за Химкинский лес, а накануне Майдана эмигрировал на Украину, где и пребывает. В 2014 году он в своем ФБ с чисто московским снобизмом, весьма брезгливо почти в каждом посте поливал украинцев, устраивая им исторические экскурсы в дореволюционное время и убеждая, что городское население в Киеве, Одессе и Харькове никогда не использовало мову – те отбрехивались, но несколько ошалело. Потом он меня забанил, и я его потерял, даже думал, что его там, не дай бог, грохнули – и вот нашел.

Надо сказать, свой менторский тон он сохранил.

И хорошо, собака, излагает!

“Когда большевики вводили свои меры социальной дискриминации против “бывших”, они по крайней мере уверяли, что это меры временные, которые необходимы для преодоления противоречий и вступления в мир гармоничного идеала, в котором – внимание! – нет ни классов ни классовых противоречий вообще.

Каков идеал современных БЛМовцев и прочих борцов за социальную справедливость? И вот тут самое интересное. Отмена расовых, гендерных и пр. различий не провозглашается больше даже в качестве отдаленной цели. Наоборот. Прокламируется их сохранение, усиление и возведение новых и новых барьеров. Но жить теперь всевозможные группы должны за счет белого среднего класса. Чисто варварские социально-политические установки, когда покоренное городское население воспринимается как законный объект для набегов, грабежей и регулярной дани со стороны завоевателей. Гунны, готы и татаро-монголы”.

То есть BLM – это как раз институционализированный расизм, только “наоборот”, в смысле известной советской хохмы: “Капитализм – это угнетение человека человеком, а социализм – наоборот!”