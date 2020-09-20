Мнение: Дом за миллион, реновация по всей России и бинокулярные веб-камеры

20.09.2020, 22:15, Разное

1. К вопросу о стоимости жилья в современной России. Мужчина собственными руками построил себе дом во время карантина, весь процесс строительства снял на видео. Площадь первого этажа — около 100 метров, и я предполагаю, что под крышей есть ещё и чердак. На стройматериалы ушло 750 тысяч рублей, ещё 250 тысяч строитель собирается потратить на внутреннюю отделку:

https://www.youtube.com/watch?v=aWY93NyN9sc

Дом выглядит крепким и красивым. Вот смета:

https://vk.com/kurskhouse

Для сравнения, 10 лет назад блогер aldabulsk построил себе примерно такого же размера дом вдвое дешевле, примерно за 500 тысяч. Смета меньше, так как проекты разные, и так как цены 10 лет назад были другими:

https://olegmakarenko.ru/344419.html

https://olegmakarenko.ru/396042.html

https://olegmakarenko.ru/645030.html

https://olegmakarenko.ru/1736258.html

https://olegmakarenko.ru/1738638.html

2. Практику, отработанную в Москве, собираются внедрить на всей территории России:

https://lenta.ru/news/2020/09/18/renovation/

Реновацию намерены распространить по всей России. Для того чтобы многоквартирный дом мог присоединиться к программе, должно быть соблюдено условие — согласие двух третей собственников и нанимателей от общего числа жилых помещений. Соответствующий документ внесли в Госдуму, он опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Также сообщается, что жители дома могут отказаться от реновации на любом этапе формирования проекта до дня его утверждения. Для этого на общем собрании жильцов понадобится уже только треть голосов.

3. Вопрос специалистам по видео. Вы, конечно же, знаете старую проблему: веб-камеры ставят или сбоку от монитора, или сверху-снизу от него, из-за чего во время разговора по скайпу невозможно одновременно смотреть и на изображение собеседника, и прямо в камеру.

Есть ли уже программы, которые позволяют поставить две камеры по бокам от монитора и объединять изображение от них в одно: так, чтобы с другой стороны казалось, будто камера только одна, и будто она расположена точно по центру экрана?