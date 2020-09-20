Кравчук о Минских соглашениях: Путин переиграл Украину, и это мы сегодня чувствуем

20.09.2020, 22:10, Новости дня

Во время переговоров в Минске по поводу ситуации на Донбассе президент России Владимир Путин переиграл украинскую сторону.

Такое мнение глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выразил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 20 сентября.

“Есть одна вещь. Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, – Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия и не можем их переступить часто, потому что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть”, – сказал он.

По словам первого президента Украины, украинская сторона пытается “играть на равных”.

“Удается ли или не удается и удастся ли или не удастся – не надо это даже обсуждать, надо действовать”, – считает Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. С украинской стороны документ согласовал пятый президент страны Петр Порошенко, с российской – Путин.