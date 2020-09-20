 

Кравчук о Минских соглашениях: Путин переиграл Украину, и это мы сегодня чувствуем

20.09.2020, 22:10, Новости дня

Во время переговоров в Минске по поводу ситуации на Донбассе президент России Владимир Путин переиграл украинскую сторону.

Такое мнение глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выразил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 20 сентября.

“Есть одна вещь. Нам нужно научиться играть на любом политическом поле так, чтобы не проигрывать, потому что то, что было в Минске с 2015-го, 2014 года, – Путин выиграл, Путин переиграл Украину, и это мы сегодня ощущаем. И имеем последствия и не можем их переступить часто, потому что там подписаны соответствующие документы, которые не помогают, а мешают Украине. В этом суть”, – сказал он.

По словам первого президента Украины, украинская сторона пытается “играть на равных”.

“Удается ли или не удается и удастся ли или не удастся – не надо это даже обсуждать, надо действовать”, – считает Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

5 сентября 2014 года ТКГ утвердила 12 пунктов Минских соглашений.

12 февраля 2015 года при посредничестве Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. С украинской стороны документ согласовал пятый президент страны Петр Порошенко, с российской – Путин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Лукашенко поделился единственным воспоминанием об отце

17.07 / Армяно-азербайджанский конфликт усиливает напряженность между Турцией и Россией

10.08 / В Киеве в нескольких посольствах ищут взрывчатку

07.07 / ЦПА выступил против блокировки приложения iHerb

04.09 / Дептранс Москвы выпустит духи «Свитер Багрова» и «Утомленные солнцем»

03.08 / Французский врач предложил дать молодёжи переболеть Covid-19

06.07 / В Белом доме назвали статью о РФ и талибах безосновательной

07.07 / В Сети появились данные о смартфоне Google Pixel 5

02.07 / НОМ получил более 52 тыс. сообщений о голосовании по Конституции

19.07 / “Батьківщина” оспорит сокращение количества районов в Конституционном Суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска