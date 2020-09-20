В Москве на марафоне из-за бело-красно-белых флагов задержали восемь человек

20.09.2020, 22:10, Новости дня

В Москве 20 сентября задержали восемь зрителей марафонского забега, которые пришли с бело-красно-белыми флагами Беларуси. Об этом одна из задержанных, Анастасия Пикулина, сообщила сайту “ОВД-Инфо”.

Она объяснила, что в марафоне участвовали ее друзья, белорусские спортсмены. Она и еще несколько человек пришли болеть за них и стояли на площадке для зрителей с флагами и плакатами. Полицейские заявили, что группа поддержки проводит несогласованный митинг.

Спустя несколько часов задержанных отпустили из отделения внутренних дел с обязательствами о явке 25 сентября для составления протокола.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Протестующие используют национальную символику – бело-красно-белые флаги, в противовес государственным красно-зеленым, под которыми проходят акции в поддержку Лукашенко.

Бело-красно-белый флаг был государственным в Беларуси в 1991–1995 годах.