Новый адвокат Ефремова объяснил просьбу сменить срок на условный

20.09.2020, 21:15, Новости дня

Новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии общего режима за ДТП, Владимир Васильев рассчитывает на условный срок для своего клиента по результатам рассмотрения апелляции в связи с признанием вины.

«Условный срок – это право суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть», – цитирует ТАСС юриста.

Васильев пояснил, что Ефремов признал вину, а это считается смягчающим обстоятельством.

Также он добавил, что рассматриваются различные варианты по поводу компенсации, чтобы достигнуть примирения сторон. Юрист уточнил, что возможность подать апелляцию будет не раньше, чем через месяц.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.