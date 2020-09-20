 

Новый адвокат Ефремова объяснил просьбу сменить срок на условный

20.09.2020, 21:15, Новости дня

Новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии общего режима за ДТП, Владимир Васильев рассчитывает на условный срок для своего клиента по результатам рассмотрения апелляции в связи с признанием вины.

«Условный срок – это право суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть», – цитирует ТАСС юриста. 

Васильев пояснил, что Ефремов признал вину, а это считается смягчающим обстоятельством. 

Также он добавил, что рассматриваются различные варианты по поводу компенсации, чтобы достигнуть примирения сторон. Юрист уточнил, что возможность подать апелляцию будет не раньше, чем через месяц.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / В Минске неизвестные в масках разбили дверь кафе дубинками, чтобы задержать участников Марша единства

11.09 / В Удмуртии вернули масочный режим

29.07 / Из автомобиля убитого в Ингушетии росгвардейца похитили оружие

27.08 / Guardian – эксперты установили, что для людей с избыточным весом вакцина от коронавируса может быть менее эффективной

11.09 / Европарламент лишил Аун Сан Су Чжи премии Сахарова

13.07 / Экономика: ОПЕК готовится принять опасное решение

13.07 / Общество: Адвокаты Сафронова лишь вредят своему подзащитному

08.09 / Видео: Сербия поставила точку в скандале с Россией

26.08 / По мнению эксперта CNN, у себя на съезде республиканцы врут куда больше демократов

29.07 / В Белоруссии разъяснили меры по усилению оперативного прикрытия границы с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска