Взрыв газа произошел в жилом доме в Тюмени

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20.09.2020, 21:15, Новости дня

В жилом пятиэтажном доме в Тюмени произошел взрыв газа, в результате чего пострадали два человека, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что вызов скорой помощи поступил в 20.11 (18.11 мск), на место бригада прибыла в 20.19 (18.19 мск), передает РИА «Новости».

«На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в Областную клиническую больницу №1», – говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора области сообщили, что поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени.

В пресс-службе заявили, что «разрушен балкон и два соседних (балкона)».

«Частично повреждены две квартиры. Эвакуированы 75 человек. От МЧС на месте работают шесть единиц техники, 14 человек», – отмечается в сообщении.

По факту взрыва газа следственные органы СК РФ по Тюменской области организовали доследственную проверку. 

Ранее взрыв произошел на втором этаже жилого дома в селе Вознесенка Хорольского района Приморья. 



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