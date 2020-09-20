 

Барбадос объяснил решение отказаться от власти британской короны

20.09.2020, 21:15, Новости дня

Намерение Барбадоса отказаться от признания главой государства королевы Великобритании Елизаветы II – это естественное развитие страны, сообщил представитель государства в Карибском сообществе (CARICOM) Дэвид Коммишнг.

«Это часть нашей естественной эволюции. Принимая полный контроль над нашим суверенитетом, мы выражаем уверенность в нашей собственной способности полностью решать национальные вопросы», – сообщил Коммишнг РИА «Новости». 

Он отметил, что впервые инициатива была выдвинута 20 лет назад, однако принятие решения тогда было заблокировано. 

Вместе с тем Коммишнг назвал «неуместным» сохранение такого символа, как подчинение королеве Великобритании.

Также он добавил, что барбадосское правительство хочет перенести в музей памятник командующему британским флотом в конце XVIII – начале XIX века, лорду Горацио Нельсону, который стремился отстаивать интересы Британской империи и сохранять систему рабства.

«С ним будут обращаться как с историческим артефактом, а не как со статуей в знак почтения лорда Нельсона и того, за что он боролся», – отметил представитель. 

В свою очередь генсек Карибского движения за мир и интеграцию (CMP) Дэвид Денни высоко оценил намерение властей Барбадоса перейти к республике к 2021 году. 

«Это очень прогрессивный шаг. Это шаг, ради которого мы все сражались, и мы счастливы, что правительство Барбадоса будет стремиться к этому», – сообщил Денни.

Ранее генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мейсон завила, что власти страны намерены с 2021 года объявить страну республикой и более не признавать королеву Великобритании Елизавету II главой государства. 

Барбадос получил независимость в 1966 году, однако до сих пор королева остается главой государства.



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