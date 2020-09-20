Скандалы: «Они должны без всяких условий убраться с наших земель»

20.09.2020, 20:55, Разное

Ильхам Алиев выступил с самым жестким заявлением по поводу политики Армении, обвинив ее руководство в срыве переговоров по карабахскому урегулированию

В интервью азербайджанским телеканалам лидер республики констатировал, что «переговоры фактически не ведутся», а участвовать в них ради видимости Азербайджан не будет. Ильхам Алиев также подверг критике выдвинутые армянским премьером Николом Пашиняном предварительные условия по достижению договоренностей, обратив внимание на излишне жесткий тон «коллеги».

«Во-первых, кто ты такой, чтобы жестко говорить с нами? Если мы захотим говорить с ним жестко, то его политическая жизнь не продлится долго», — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер сказал, что он отвергает «эти бессмысленные условия». «У нас есть одно условие — они должны полностью и без всяких условий убраться с наших земель», — отметил он, напомнив, что это следует сделать в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

Президент Азербайджана назвал прошлогоднее заявление Пашиняна о том, что «Карабах — это Армения», политической провокацией. Также провокационным он считает требование армянской стороны, чтобы Азербайджан вел переговоры непосредственно с Нагорным Карабахом. Алиев подчеркнул, что подобное условие означает изменение формата диалога, с чем «мы никогда не согласимся». «Фактически, эти заявления дают основание говорить о том, что Армения вышла из переговоров, не мы, а Армения», — указал Ильхам Алиев.

Также он подверг критике проводимую Арменией политику заселения спорных территорий. «Привезти людей на оккупированные территории и незаконно расселить — преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно», — заявил лидер Азербайджана. По его словам, целью этих провокаций является срыв переговоров, чтобы потом обвинить в этом Баку. Однако Алиев выразил уверенность в том, что у Еревана не получится это сделать.

Глава Азербайджана вновь подтвердил отсутствие у его страны военных планов в отношении Армении: «Если бы мы хотели, то перешли бы на территорию Армении, у нас есть все военные возможности для этого. Но мы не сделали этого. Потому что в нашей военно-политической концепции этого нет — если против нас не будет осуществлена серьезная провокация».

Однако Алиев предостерег «партнеров», что в этом случае «для нас не будет никаких ограничений». «Если они пренебрегают международным правом, почему мы тогда должны соблюдать международное право? Мы тоже пренебрежем им, но тогда им будет плохо», — резюмировал президент Азербайджана.