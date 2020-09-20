Судье Гинзбург поставят памятник в Бруклине

20.09.2020, 20:40, Новости дня

В нью-йоркском Бруклине установят памятник судье Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, объявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Гинзбург умерла в пятницу в возрасте 87 лет от осложнений рака поджелудочной железы. Будучи поборницей прав женщин, она стала второй женщиной в составе высшей судебной инстанции в 1993 году.

Куомо сообщил, что назначит комиссию, которой будет поручено выбрать скульптора и определить место установки памятника.

Губернатор заявил, что скульптура будет служить физическим напоминанием о большом вкладе Гинзбург «в ту Америку, которую мы знаем сегодня, и вдохновением для тех, кто будет продолжать огромную работу, которую она проделала».

Гинзбург родилась в Бруклине в 1933 году и выросла в районе Флэтбуш. Впервые она получила известность как юрист проекта по защите прав женщин в Американском союзе гражданских свобод.

Губернатор заявил, что Гинзбург «самоотверженно искала правду и справедливость в разобщенном мире, давая голос безмолвным и возвышая тех, кого оттесняли в сторону силы ненависти и равнодушия».

«Рут Бейдер Гинзбург не нужно место в Верховном суде, чтобы заслужить место в учебниках американской истории, – заявлял ранее президент Билл Клинтон, назначая Гинзбург на должность судьи Верховного суда. – Она его уже заслужила».