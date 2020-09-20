Трамп побеседовал по телефону с премьер-министром Японии

20.09.2020, 20:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в воскресенье побеседовал по телефону с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой, собщил Белый дом. Как отмечается в документе, президент поздравил главу японского кабинета в связи с тем, что за его проголосовало как большинство в Либерально-демократической партии, так, затем, и большинство в обеих палатах парламента Японии.

Трамп и Суга констатировали значение разделяемого обеими сторонами представления о свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе.

Собеседники подчеркнули необходимость укрепления союза между США и Японией, а также важность сотрудничества, направленного на укрепление мировой экономики.