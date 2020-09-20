Тина Канделаки пошутила в Instagram над критикующей ее Ксенией Собчак

20.09.2020, 20:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Тина Канделаки опубликовала ироничный ролик, в котором показала различные варианты того, для чего люди ходят в спортзал. В юмористическом видео телеведущая высмеяла свою коллегу Ксению Собчак, которая не упускает шанс, чтобы ее покритиковать.

Для многих поклонников новость о том, что глава канала «Матч ТВ» и супруга режиссера Константина Богомолова давно враждуют, уже не новая. Поэтому, в своем ролике Тина Канделаки не упустила возможность упомянуть соперницу. Ксения Собчак часто нападает на коллегу в Сети, а телеведущая ей колко отвечает. При этом, чаще всего объектами насмешек является фигура главы телеканала. Собчак убеждена, что Канделаки не настолько шикарно выглядит, как пытается показать поклонникам. Поэтому генпродюсер «Матч ТВ» сняла, как она занимается на беговой дорожке, а в конце ее фигура расплывается и появляется надпись: «Как меня видит Собчак».

Поклонники оценили чувство юмора Тины Канделаки, а также отметили, что самоирония у человека – это прекрасное качество. Многим фолловерам теперь интересно, как на это выпад в Сети отреагирует Ксения Собчак.