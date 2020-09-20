«Сорян, Джига все реально схавал»: Оксана Самойлова и Тимати устроили публичную переписку
20.09.2020, 20:30, Разное
Оксана Самойлова и Тимати открыто переписывались в социальных сетях. Рэпер собирался испробовать блюда, которые стряпает супруга Джигана, но не успел.
На своей странице в Instagram Джиган опять привлек внимание поклонников к своему недавнему фото, где он располневший сфотографирован крупным планом. После этого снимка отдельные фанаты и коллеги подшучивают над рэпером. К обсуждению присоединился и Тимати, с которым у Джигана хорошие отношения.
Тимати написал под фотографией комментарий, что вместе с Моргенштерном хотят заглянуть к Джигану в гости. Он сообщил, что видел, как супруга Джигана Оксана Самойлова вкусно готовит, поэтому захотел также набрать вес. Интересно, что на комментарий отвечала Оксана Самойлова, устроив интересное общение с коллегой мужа. Она написала, что уже нет смысла принимать гостей, так как Джиган съел все, что она готовила.
Такое общение Тимати и Оксаны Самойловой произвело шумиху среди подписчиков. Они считают, что шутка получилась весьма удачной.
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