«Сорян, Джига все реально схавал»: Оксана Самойлова и Тимати устроили публичную переписку

20.09.2020, 20:30, Разное

Оксана Самойлова и Тимати открыто переписывались в социальных сетях. Рэпер собирался испробовать блюда, которые стряпает супруга Джигана, но не успел.

На своей странице в Instagram Джиган опять привлек внимание поклонников к своему недавнему фото, где он располневший сфотографирован крупным планом. После этого снимка отдельные фанаты и коллеги подшучивают над рэпером. К обсуждению присоединился и Тимати, с которым у Джигана хорошие отношения.

Тимати написал под фотографией комментарий, что вместе с Моргенштерном хотят заглянуть к Джигану в гости. Он сообщил, что видел, как супруга Джигана Оксана Самойлова вкусно готовит, поэтому захотел также набрать вес. Интересно, что на комментарий отвечала Оксана Самойлова, устроив интересное общение с коллегой мужа. Она написала, что уже нет смысла принимать гостей, так как Джиган съел все, что она готовила.

Такое общение Тимати и Оксаны Самойловой произвело шумиху среди подписчиков. Они считают, что шутка получилась весьма удачной.