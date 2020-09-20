 

Сыну Ксении Собчак больше всего в Сочи понравился их номер

20.09.2020, 20:30, Разное

Трёхлетний сын Ксении Собчак Платон больше всего в Сочи был восхищён номером в отеле. Об этом он пояснил матери во время их совместного времяпровождения на курорте.
Ксения Собчак прибыла в Сочи со своим супругом Константином Богомоловым на открытый кинофестиваль «Кинотавр», который проводится в этом городе с 1990 года. Светская львица, во время отдыха со своим сыном Платоном, решила поинтересоваться у мальчика, что же ему понравилось больше всего. Недолго думая ребёнок ответил, что ему очень понравился их номер.

В Сочи политик со своей семьёй остановилась в одном из номеров престижного отеля Hyatt Hotels, где им выделили номер с большой кроватью и отдельным рабочим кабинетом. Ксения Собчак отметила, что полностью разделяет мнение своего сына по поводу места пребывания, пишет интернет-издание «ГлобалКрас».



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