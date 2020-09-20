 

МИД РФ: Ситуация с удержанием россиян в Ливии граничит с беспределом

20.09.2020, 20:23, Разное

Ситуация с социологами – это не просто противозаконный захват российских граждан. Эта ситуация находится на грани беспредела, отметил Богданов. В ответ на требования российской стороны немедленно освободить плененных, триполитанское правительство лишь отсылало письма о том, что волноваться не о чем, россияне находятся в нормальных условиях и обеспечены всем необходимым.

Причину российский дипломат видит в том, что удерживающая социологов группировка фактически не подчиняется ПНС. Премьер-министр не может повлиять на боевиков.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан попали в плен весной прошлого года. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей отправились в Ливию для проведения социологического исследования.

Они не совершали ничего противозаконного, однако их посадили в частную тюрьму и до сих пор не предъявили официальных обвинений. Изолятор “Митига”, где содержат россиян, известен бесчеловечными условиями содержания заключенных, а также пытками.

Богданов потребовал от ПНС Ливии немедленного освобождения Шугалея и Суэйфана.



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