Мнение: Почему школьникам в СССР запрещали носить лапти и айфоны?

20.09.2020, 20:10, Разное

Никак не могу привыкнуть к откровенной ахинее про СССР, которая периодически попадает в ТОП ЖЖ. Текст «Что запрещали делать в советских школах» – именно из тех, что вызывает недоумение. Из него я с удивлением узнал, что в 1971-1981 годах, когда я учился в школе, нам запрещали шариковые ручки, кроссовки, длинные прически…

Вот фотографии 1980 года. Не сказал бы, что я и мои друзья на этих фотографиях пострижены коротко…

Носить кроссовки нам тоже не запрещали…. Практически все девчонки уже в начальных классах носили сережки. И где автор отыскал очевидцев, которые вспомнили, что «к проколотым ушам у девушек-старшеклассниц относились лояльнее, но в целом это тоже не приветствовалось и критиковалось; те девушки, что хотели носить серьги — использовали клипсы»?

Про шариковые ручки автор написал совсем феерично: «… в СССР долгое время были запрещены шариковые ручки. Сложно сказать, почему именно так было — мне не встречалось единой версии на этот счёт. "Официальная" версия гласит, что шариковые ручки запрещали потому, что письмо ими мешает вырабатыванию красивого почерка и даже (на ранних этапах обучения) якобы искривляет осанку (из-за перенапряжения мышц). Другая, "неофициальная" версия гласит, что шариковые ручки, точно так же и как и жвачка с джинсами, в целом не приветствовались в СССР и запрещались как "образчики западной праздной и потребительской жизни"».

Повторюсь, я пошел в школу в 1971 году. И вообще не знаю, что такое чернильница и чернильные ручки. Потому что никогда ими не пользовался. Возможо, что шариковые ручки когда-то и запрещали. После революции, например…. Но только потому, что их тогда еще не было.

С таким же успехом можно написать, что в СССР школьникам запрещали носить лапти и пользоваться айфонами. Впрочем, не стоит так шутить, некоторые могут и поверить, даже не подумав о том, что в 80-х в СССР лапти уже никто не носил, а айфонов еще не было…