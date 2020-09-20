Мнение: Ядерный межпланетный буксир, супер-пупер-ракета и китайский «Морской старт»

20.09.2020, 20:00, Разное

1. В России началась подготовка к строительству нового космического корабля – ядерного межпланетного буксира «Нуклон». Блогеры из числа любителей космонавтики вот уже несколько дней пестрят восклицательными знаками. Возможно, нас ожидает крупнейший за последние полвека прорыв в освоении Солнечной системы:

https://tass.ru/kosmos/9467473

https://german-kmw.livejournal.com/113767.html

https://youtu.be/1pRcIStdFbw

“Контракт на аванпроект по космическому комплексу “Нуклон” будет заключен к концу этого года. Космический буксир с атомным реактором из состава данного комплекса будет использоваться для полетов к дальним планетам Солнечной системы, его первая миссия запланирована на 2030 год”, – рассказал Блошенко.

Говоря о программе полета буксира “Нуклон”, исполнительный директор отметил, что “это будет не просто тестовый старт с “черным ящиком”, а сразу полноценная научная программа”.

Вот что пишет в своём обзоре коллега genby:

https://genby.livejournal.com/861873.html

Первый полет ядерный звездолет совершит через 10 лет. Определена программа первой миссии космического буксира: она предусматривает три ключевых этапа. В ходе первой фазы аппарат состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и отправится к Луне, на орбите которой оставит научный спутник.

Второй этап предполагает перелёт буксира с модулем полезной нагрузки к Венере, где также будет оставлена часть научной аппаратуры. Наконец, в ходе третьей фазы аппарат с оставшейся полезной нагрузкой полетит к одному из спутников Юпитера. То на что тратят годы полета современные ракеты западного производства. Для российского звездолета займет несколько месяцев.

2. США явно занервничали из-за российских ракетных успехов:

https://lenta.ru/news/2020/09/19/super_puper/

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в похищении информации о технологиях гиперзвукового оружия у администрации предыдущего главы государства Барака Обамы. Об этом он заявил на предвыборном митинге в штате Миннесота, передает ТАСС.

«Вы знаете, у них есть ракета, “супер-пупер-гиперзвуковая”, я называю ее “супер-пупер”. Она в пять раз быстрее обычной ракеты», — напомнил американский лидер. По его словам, Москве удалось получить эту информацию во время президентства Обамы, после чего страна смогла создать такую ракету.

Однако в настоящее время у Вашингтона есть значительно более быстрая ракета. «У нас есть настолько передовое оружие, что президент Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и все остальные будут нам завидовать. Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда», — заключил хозяин Белого дома.

В мае президент Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты». По его словам, страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня.

Интересна лексика, которую вынужден применять Трамп для прославления своих успехов в предвыборный период. Похоже, он считает, что американская аудитория не понимает тактико-технических характеристик сложнее чем «супер-пупер».

3. Китай продолжает копировать наши технологии:

https://lenta.ru/news/2020/09/15/chinalaunch/

В Китае с расположенной в Желтом море стартовой площадки, которую можно назвать клоном российского «Морского старта», запущена легкая ракета Long March 11, сообщает ТАСС.

Согласно данным агентства, ссылающегося на китайскую прессу, носитель вывел в космос девять спутников, которые планируется использовать для высокодетальной съемки поверхности Земли.

Первый пуск легкой ракеты Long March 11 с расположенной в Желтом море стартовой площадки состоялся в июне 2019 года. Тогда носитель вывел на околоземную орбиту семь спутников. Среди них, в частности, имеется один космический аппарат, предназначенный для прогнозирования возникновения тайфунов, и два — для обеспечения связи.