 

В Черкасской области вооруженные рейдеры пытались собрать чужой урожай – полиция

20.09.2020, 19:55, Новости дня

В Черкасской области пресечена попытка рейдерского захвата чужого урожая. Об этом 20 сентября проинформировала полиция региона.

“19 сентября поздно вечером в Городищенское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Калиновка около 20 человек захватили поле и с помощью комбайнов собирают урожай кукурузы. Всем, кто пытался помешать, злоумышленники угрожали оружием и даже сделали несколько выстрелов”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что был поврежден автомобиль, владелец которого в момент стрельбы находился в салоне. Среди людей пострадавших нет.

На место происшествия был вызван спецназ.

“Слаженные действия полицейских помешали попытке сбора чужого урожая. На месте происшествия у правонарушителей изъяли тяжелую сельскохозяйственную технику, а именно комбайны и грузовые автомобили. Кроме того, обнаружили и изъяли пять единиц оружия и боеприпасы”, – рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, действия правонарушителей квалифицированы как совершенное организованной группой покушение на кражу в особо крупных размерах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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