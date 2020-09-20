 

Харьковчанин покончил жизнь самоубийством, в его гараже нашли оружие и боеприпасы – полиция

20.09.2020, 19:55, Новости дня

18 сентября на улице Алчевских в Харькове в собственном гараже покончил жизнь самоубийством 57-летний местный житель. Об этом информировала полиция Харьковской области.

“Позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии. Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством”, – говорится в сообщении.

К гаражу направили спецподразделение КОРД и других силовиков.

“На просьбы полицейских открыть дверь гаража мужчина никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал. Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью”, – рассказали правоохранители.

20 сентября в полиции отметили, что погибший подорвал себя гранатой Ф-1.

В ходе обыска в гараже мужчины нашли “арсенал боеприпасов”.

“Правоохранители обнаружили и изъяли три рации Kenwood и два зарядных устройства, 29 фрагментов от оружия, шесть глушителей для оружия, два оптических прицела к винтовке, два корпуса гранаты РГД-5 и корпус Ф-1, две дымовые гранаты РДГ-2Б, около 2,4 тыс. патронов, похожий на пистолет предмет, три полимерные емкости с похожим на порох веществом, два фрагмента от пистолета и другие”, – уведомили в полиции.

По ее данным, в квартире погибшего также нашли три ствола, огнетушитель и затвор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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