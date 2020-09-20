 

Россия и ее сателлиты блокируют применение концепции ООН о защите прав человека – украинский дипломат

20.09.2020, 19:55, Новости дня

Россия и ее 12 сателлитов проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта “Обязанность защищать”, предусматривающего новые формы реакции международного сообщества на преступления против человечности и нарушения прав человека. Об этом 19 сентября написал в Facebook постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Пункт, который в числе прочих делегаций на прошлогодней сессии Генассамблеи внесла Украина, был рекомендован для рассмотрения на нынешней сессии. Однако делегация Сирии заблокировала его.

“Одна из главных прокси России в Генассамблее. Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в Генассамблее, что это, собственно, не их инициатива, но они готовы поддержать. Матрица “нас там нет”, – отметил Кислица.

Также за блокировку рассмотрения новой правозащитной концепции выступили Беларусь, Китай, Иран, Кыргызстан, Демократическая Республика Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея и Южный Судан. Эти страны “упорно и отчаянно борются с тем, чтобы их действия, извращенное, сознательно переиначенное применение этой концепции не были предметом дискуссии в Ассамблее”, заявил дипломат из Украины.

Тринадцять – стільки країн виступили проти внесення у порядок денний 75-ої ГА ООН пункту про "Обов'язок захищати"….

Posted by Sergíy Kyslytsya on Laupäev, 19. September 2020

Концепция “Обязанность защищать” была одобрена ООН еще в 2005 году. Она переосмысливает концепцию гуманитарной интервенции и основывается на идее суверенитета не как привилегии государства, а как, в частности, обязанностей государства в отношении своего населения.

Согласно концепции, на государстве лежит первичный долг по защите населения на своей территории. Если государство не в состоянии защитить людей то ли из-за отсутствия возможности, то ли из-за нехватки политической воли, обязанность защищать переходит к международному сообществу, пояснил Кислица.

Предусматривается применение военных акций для защиты прав человека как обязанность международного сообщества, а не как право государства или группы государств. Концепция нацелена на предупреждение международных преступлений, таких как геноцид, военные преступления, преступления против человечности, этнические чистки.

“Вместе с тем существуют мнения, что “Обязанность защищать” может применяться и в других ситуациях. Может иметь место применение силы одним государством против другого в том числе и для достижения целей, которых не подразумевали разработчики концепции”, – добавил украинский постпред.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / На судоверфи в Индии упал кран, погибли не менее 11 человек

31.07 / ДТП в Крыму произошло на открывшемся 11 дней назад участке трассы «Таврида»

28.08 / Генпрокуратура подала иск о возвращении незаконно приватизированной части БСК

26.06 / Наблюдатели в Астрахани: Среди голосующих по поправкам к Конституции много молодежи

22.07 / Академик РАН усомнился в окончании распространения коронавируса к Новому году

05.07 / В Китае выявили пациента с подозрением на бубонную чуму

11.09 / За полчаса распродано 10 тысяч новых смартфонов Xiaomi

20.09 / На местные выборы в Херсонской области от “Слуги народа” идет соратник Мангера – СМИ

22.08 / На оккупированной части Луганской области проводят милитаризацию детей – Лисянский

06.09 / В Белоруссии за сутки задержали 91 человека за участие в митингах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска