Протесты в Беларуси. Милиционеры в Бресте брызгали в демонстрантов газом и стреляли в воздух

20.09.2020, 19:55, Новости дня

Милиция 20 сентября применила слезоточивый газ против участников оппозиционного шествия в Бресте. Кадры, где видно, как один из людей в черной форме распылил баллончик с перцовым газом в лицо протестующим, разместил Telegram-канал “ТUT.BY Новости”.

В центре города сотрудники ОМОН стреляли в воздух, пытаясь заставить демонстрантов разойтись.

Канал NEXTA показал, как брестские мужчины оказывают сопротивление милиционерам, заставляя тех отступать.

Наиболее жесткие стычки произошли на пешеходной улице Советской, пишет в Telegram “Еврорадио”.

Как информирует в Telegram телеканал “Белсат”, в Бресте задержано не менее 30 участников манифестаций.

Массовое шествие сторонников оппозиции 20 сентября прошло также в Минске.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами.