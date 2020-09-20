Мнение: Митинги в Хабаровске 19-20.09.2020

20.09.2020, 19:50, Разное

В Хабаровске также продолжаются протесты с требованием вернуть Фургала для суда в Хабаровск судом присяжных.

Власти уже традиционно не препятствовали маршу. Среди лозунгов была агитация за Навального, требования новых выборов и призывы прекратить финансирование тирана Лукашенко.

Впрочем, Фургала в Хабаровск явно отпускать не собираются и суд планируют провести именно в Москве. Ну а про Лукашенко вы и так все понимаете.

Вот на этом видео хорошо видна численность протестующих.

Шествие 20 сентября также не особо многолюдно.