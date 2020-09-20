Мнение: Митинги в Хабаровске 19-20.09.2020
20.09.2020, 19:50, Разное
В Хабаровске также продолжаются протесты с требованием вернуть Фургала для суда в Хабаровск судом присяжных.
Власти уже традиционно не препятствовали маршу. Среди лозунгов была агитация за Навального, требования новых выборов и призывы прекратить финансирование тирана Лукашенко.
Впрочем, Фургала в Хабаровск явно отпускать не собираются и суд планируют провести именно в Москве. Ну а про Лукашенко вы и так все понимаете.
Вот на этом видео хорошо видна численность протестующих.
Шествие 20 сентября также не особо многолюдно.
Источник: Colonel Cassad
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