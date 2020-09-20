Мнение: Письмо: “Глядя в зеркало”

20.09.2020, 19:45, Разное

Вот такие письма про самоуважение люди часто пишут.

С этаким капризным вызовом: как можно себя уважать, если зарплата маленькая и лишний вес.

Самоуважение путают с самолюбованием. Нечем любоваться в себе, нечем кормить корону, поэтому ощущается недовольство собой.

Самоуважение – это когда вы не думаете, довольны вы собой или нет, не оцениваете себя так, будто у вас есть выбор, брать себя или не брать. Самоуважение – это когда вы считаете себя своим, собственным, сами создаете себе опоры, не жалуетесь на себя другим, не рассказываете, как вы собой недовольны, а просто заботитесь о себе сами и опираетесь на себя.

А голодная корона – это вот такие вот щипцы, как у этого автора, со стонами, какие вы плохие и как всем вокруг с вами не повезло. То ли милостыню вы просите по убожеству своему, то ли хотите, чтобы с вами спорить начали и доказывать, что вы лучше, чем вам кажется. Получается, что все остальные как-то должны постараться, чтобы у вас появилось самоуважение.

Хотя всем наплевать. Жили вы раньше без самоуважения и живите дальше.

karelifornia

Добрый день, Эволюция.

Давно порывался написать Вам просьбу добавить меня в комментаторы. И, прочитав один из Ваших постов, где Вы как раз просите попробовать это сделать, видимо, пришла пора.

(Ему показалось, что я прохожих просила написать мне запрос в комментаторы)

Читая Ваш блог, у меня возникают вопросы, и, собственно, один из них я Вам сейчас задам. Естественно, не для ответа.

(С деепричастными оборотами у него так же плохо, как и с самоуважением. Деепричастные обороты тяжело даются людям, которые не понимают, где они, а где не они: читали блог они, а возникли не они)

Итак. В Вашем блоге я несколько раз прочел о Самоуважении. Буквально о том, что “важнее самоуважения ничего нет”, и, было много очень интересных ракурсов в этой теме. Мой вопрос, собственно, глядя в зеркало — за что? Что я сделал такого, чтобы, посмотрев на себя со стороны, вдруг проникнуться уважением к себе?

(Здесь видно, что он не считает себя собой? Он – это некто, кто должен постараться, чтобы понравиться себе же. Вот так рапаны в буквальном смысле слова не имеют себя. Себя у них нет. Самость начинается с того момента, как вы понимаете, что должны нести за себя ответственность. Не прицениваться к себе, а всегда за себя отвечать)

Я не увидел ничего. Я не был хорошим сыном, уехав от родителей в 16 лет и ничем им не помогая. Я женился на первой встречной женщине, из какого-то дурацкого чувства ответственности, а скорее трусости. Потом, я не был хорошим мужем и изменял ей. И мои любовницы потом ненавидели меня за то, что я женат. Я не вижу, что из этого во мне самом, достойно уважения.

На этот и другие, подобные же, вопросы, мне хотелось бы не то чтобы получить ответ, скорее, услышать мнение тех, кто мыслит примерно так же.

(Откуда у меня тут такие рапаны? Таких нытиков как он вообще мало и тем более у меня)

Ну вот. Такой вот запрос.

Пользуясь сдучаем, извинюсь уж заодно за свое письмо про Трампа и обезьян. Здесь это больная тема, но то что я там написал, было скорей всего офф топиком в Вашем блоге.

(Это я вообще не поняла, про что. Он думает, что я помню всю ту чушь, которую мне пишут)

Спасибо. Всех благ.

/karelifornia

(Друзья, понятно, что самооценка не имеет отношения к самоуважению? “Высокое самоуважение” – это не высокая самооценка, это большая независимость. Это значит вы стремитесь быть во всем самостоятельными. Вот что такое “высокое самоуважение”. А рапаны думают, что это упоение собой и восхищение собой)