Новые афоризмы от Лукашенко, отравленный и выздоравливающий Навальный, проказница Захарова и новинка от Twitter в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

20.09.2020, 19:37, Разное

После долгого творческого отпуска и конкурса «Новость» одна из ваших любимых рубрик «Панорама недели» возвращается в тираж. На этой неделе было много интересного, пришла пора ознакомиться с наиболее актуальными событиями.

Сенсация недели

Не имеет отношения ни к Белоруссии, ни к Беларуси, ни к Алексею Навальному. Популярная соцсеть Twitter начала тестировать функцию редактирования твитов. Вот уж чего не ждали, так не ждали.

Белоруссия. Лукашенко

Или Беларусь, как кому нравится. В этом году нам посчастливилось вновь взять интервью у Александра Лукашенко. Кроме познавательной функции, мы изрядно улучшили себе настроение. Отличался красноречием белорусский лидер и в своих высказываниях для представителей других СМИ. Оппозицию он назвал иностранными агентами, также он назвал руководителей стран Евросоюза диктаторами. Поддержку Лукашенко оказали португальский футболист Криштиану Роналду и корейский бой-бенд BTS, выпустившие клип в поддержку главного демократа Европы.

Внешняя поддержка – это хорошо, но Лукашенко нужно решать проблемы и внутри страны. И он постепенно начал это делать. Те самые лучшие в Европе белорусские программисты создали оборудование, отслеживающее подписки на телеграм-канал Nexta, запрещённый ранее Бобруйским районным судом. Поддержала Лукашенко Россия. В Госдуме предложили сажать за оскорбление легитимных властей Белоруссии. В ответ

белорусских школьников заставят выучить гимн России. А тем временем выдающаяся дочь Белоруссии/Беларуси Светлана Алексиевич во второй раз номинирована на Нобелевскую премию за роман «Андрюша», повествующем о жизни генерала Власова. Произведение долго не хотели брать в тираж из-за того что оно было написано на белорусском языке.

Дело Навального

Алексей постепенно выздоравливает и, после того как вернётся в Россию в опломбированном вагоне, продолжит бороться с коррупцией. Как стало известно, для участия в его фильме-расследовании приглашён актёр Кристиан Бейл. Британец серьёзно подошёл к роли сына экс-генпрокурора Юрия Чайки и набрал для этого 215 кг.

В то же время не все верят в отравление Навального. Барии Алибасов назвал это событие «гениальным пиар-ходом». А вот другой отравленный «Новичком» деятель Сергей Скрипаль попросил сотрудников ФБК вернуть его бутылку с водой. Нобелевский комитет оценил по достоинству мучения оппозиционера и номинировал его на соискание премии мира. Оперативно на этот вопиющий факт отреагировали в России. Если Навальный станет лауреатом, то весь полученный доход он обязан перечислить в казну, но Кремль обязательно поздравит оппозиционера и пригласит на тур по «Золотому кольцу».

Германия

Фантомные боли от поражения Третьего Рейха немцы испытывают до сих пор. Об этом говорит хотя бы тот факт, что депутат Бундестага предложил понизить пенсии ветеранам Вермахта и уравнять их с российскими. Боятся конкуренции и немецкие автопроизводители. Дилера УАЗ в Германии неожиданно заподозрили в покушении на убийство покупателей.

США

В США продолжают сходить с ума на фоне борьбы с расовым неравноправием. Если к новшествам в кино мы привыкли, и нас не удивляет новость о запрете сериала «Доктор Хаус» из-за эксплуатации темнокожего персонажа главным героем, то не все ожидали, что эта незавидная участь постигнет видеоигры. Bethesda запретила белым игрокам создавать персонажей рас редгардов и тёмных эльфов. Тяжелее всего пришлось Калифорнии. Полыхающие пожары вдохновили местных священников не венчать больше однополые пары.

Мавзолей

Святое для коммунистов место снова хотят осквернить, убрав оттуда Иисуса Христа Ленина. Победителем тендера на лучшую концепцию мавзолея без Ленина стала «Студия Артемия Лебедева». Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ещё более радикальное решение – передать мавзолей вместе с Лениным в аренду Китаю.

Москва

Вновь приступил к активной работе столичный мэр Сергей Собянин. Депутаты приняли важное решение по борьбе со второй волной коронавируса, которой не будет. Для формирования крепкого иммунитета отопление в домах москвичей отключат до 2021 года.

Другая новость. Столичную подземку ожидают масштабные переименования станций. Всем станциям с коммунистическим прошлым присвоят новые, более актуальные имена.

Россия

Любопытный случай произошёл в Удмуртии. В Ижевске осудили подростка, отказавшего уступить место в трамвае жене депутата. Правильно, как этих сопляков ещё воспитывать?

Не менее любопытная новость пришла с телеканала ТНТ. Новой ведущей «Дома-2» стала официальный представитель МИД Мария Захарова. Постарались и учёные из Сколково, создавшие специальный био-протез для пострадавших в сибирских пожарах лисиц

Усовершенствуются и правовые механизмы. Российские суды теперь смогут ссылаться на передачу «Час суда» в мотивировочной части своих решений. Правительство предложило ввести удостоверение нелегального мигранта.

За экономику тоже волноваться не стоит. Минфин выделит 300 млн рублей на создание более эффективного механизма выделения средств из бюджета. А если будут введены новые санкции, то Центробанк напечатает доллары сам, а не будет ждать подачек из-за рубежа.

На такой оптимистичной ноте мы завершаем первый после творческого отпуска выпуск «Панорамы недели». До новой встречи в следующее воскресенье.

И напоследок наша новая рубрика «Рифмы недели» от Михаила Ефремова.