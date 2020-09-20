Для снижения цен на билеты в эконом-классе «Аэрофлота» появится гравитационный туалет

20.09.2020, 19:02, Разное

Из-за продолжительных запретов на полеты и сокращение пассажиропотока «Аэрофлот» начнет оптимизировать качество предоставляемых услуг для удешевления авиабилетов и возобновления перелетов.

Одной из этих оптимизаций станет установка «гравитационного» туалета вместо закрытого бака в экономическом классе своих самолетов, что в результате сократит расходы на содержание и обслуживание обширного авиапарка. Наработки технологии этого типа санитарного узла согласилась предоставить РЖД.

«Отличный выбор по соотношению цена-качество для эконом-класса любой авиакомпании, мы уже давно эксплуатируем данную технологию и сами знаем о всех её достоинствах. Если же говорить об авиаперелётах, то они длятся пару часов, поэтому большинству пассажиров он не понадобится, а цена на билет будет ниже. А кому хочется пользоваться более комфортным туалетом, могут купить билет в бизнес-класс», — прокомментировал новшество генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

В «Аэрофлоте» отметили, что новации не ограничатся исключительно туалетами не ограничится и в планах авиакомпании создание нового супер-эконом-класса со стоячими местами и поручнями для коротких рейсов.