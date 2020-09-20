 

Билл Гейтс сделал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

20.09.2020, 19:00, Новости дня

Основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19.

«Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели (распространения инфекции – прим. ТАСС). Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно», – передает ТАСС мнение Гейтса.

По его словам, уровень вакцинации в мире за время пандемии упал на 14%, «уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет».

Ранее сообщалось о переживаниях Билла Гейтса по поводу получившей широкое распространение теории о его причастности к началу пандемии, которую считают созданной искусственно в соответствии с проектом COVID-19, о котором сказано в том числе в документе Всемирного банка, предназначенном для служебного пользования.



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