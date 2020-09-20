Китайская компания запускает детскую версию мессенджера WeChat

20.09.2020, 18:55, Новости дня

Китайский мессенджер WeChat уже получил высокую популярность. По данным на июнь сего года, им пользуются около 1,2 млрд человек по всему миру. Но этого мало телекоммуникационной компании Tencent, которая объявила о создании специальной версии для детей.

По сообщению разработчика, детский мессенджер WeChat уже готов к запуску. Компания сейчас занимается регистрацией специального товарного знака. На первых порах мессенджер выйдет только на китайском и английском языках, что позволит использовать его как в самой Поднебесной, так и в англоязычных странах.

В отличие от обычной версии, детская получит ряд образовательных функций. Также предполагается организовать в нем защиту от нежелательного контента.