Нерешённый вопрос – Личное мнение

20.09.2020, 18:45, Разное

После расставания Тимурки с Решетовой, нерешённым остался один вопрос: с кем будет ребёнок?

Беленькая наложница легко отдала дочь валиде. У чёрненькой — сильный материнский инстинкт.



Фото: Соцсети

Та идиллия, которую мы сейчас видим на фотографиях — очевидное затишье перед бурей.

На данный момент расстановка сил и интересов такова: Симона хочет отжать ребёнка, Настя отдавать сына не хочет, Тимурке — пофиг.

Всех трёх участников драмы можно понять. Симона руководствуется тем, что ей для инстаграма нужно ещё одно дитя да и оставлять родного внука девке на воспитание — сомнительное решение в её глазах.

Вон, Миланка Тюльпанова, например, таскает сына по коленкам футболистов.

Решетова головой особо не думает — там пролактин фигарит. Если и есть там какие-то мысли, так только одна: к ребёночку Тимурка будет приходить в гости, а значит, есть маленький шанс, что заигравшись с сыном, папочка останется на ночь.

А там — чем чёрт не шутит? Может и воссоединяться разок.

Реальность же такова, что Симона не может сейчас идти напролом. Во-первых, Тимурке пофиг, с кем его сын. Во-вторых, если даже убедив сына, мать начнёт процесс отжима ребёнка через суд, общественное мнение будет на стороне Насти. Да и суды сегодня не те, что были в 90-х, а закон всё-таки на стороне Решетовой.

Ребёнок рождён вне брака. Отжать его почти невозможно, учитывая возможный общественный резонанс.

Что будет дальше?

Да ничего не будет. У Симоны есть один вариант — затаиться и ждать, пока Настя не смирится с тем, что Тимурка к ней никогда не вернётся.

Этот процесс замёт много времени. Скорее всего, это будет продолжаться до тех пор, пока всем не станет на ребёнка откровенно пофиг.

Сын останется с Решетовой. Тимур всё реже будет посещать его. Настя пару раз слетает к бабке, но они будут уже вне семьи Тимати.

Через пять лет, если я напишу пост о Решетовой, все спросят, кто это вообще такая.

С кем, по-вашему, должен быть ребёнок? Не стоит ли Решетовой пойти по следам Шишковой пока не поздно?