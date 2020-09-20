Координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом посетит Литву

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20.09.2020, 18:25, Новости дня

Координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс в понедельник отправится в Литву, где встретится с заместителями министров иностранных и внутренних дел, представителями групп по национальной безопасности и внешней политике при президенте Литвы и другими высокопоставленными чиновниками.

Об этом говорится в сообщении для СМИ, распространенном представителем Госдепартамента в воскресенье.

Сейлс поздравит Литву с недавним принятием мер в отношении террористической группировки «Хезболла». Дипломат также примет участие в видеоконференции с высокопоставленными правительственными чиновниками Литвы, Латвии и Эстонии, на которой будут обсуждаться совместные усилия против «Хезболлы».

Наделенный полномочиями заместителя госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека, посол Сейлс встретится с представителями еврейской общины Литвы, чтобы обсудить борьбу с антисемитизмом.

Он также встретится с представителями белорусского гражданского общества, чтобы обсудить, как США могут поддержать требование белорусского народа о проведении свободных и честных выборов и прекращении жестоких репрессий со стороны властей Беларуси, говорится в сообщении.



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