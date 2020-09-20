Трамп объявил Неделю малого бизнеса

20.09.2020, 18:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп объявил неделю с 20 по 26 сентября Неделей малого бизнеса, назвав его основой «самобытности и процветания» США.

Трамп заявил, что в этом году, когда страна восстанавливается от беспрецедентной пандемии, его администрация «по-прежнему уделяет пристальное внимание помощи каждому американскому предприятию, чтобы оно оставалось жизнеспособным, восстановилось и вновь процветало на исторических уровнях».

Президент отметил, что в США насчитывается более 30 миллионов предприятий малого бизнеса, где работают около половины всей рабочей силы частного сектора и создается две трети новых рабочих мест.

«Они являются ключом к продвижению нашей экономики к тому уровню процветания, на котором она находилась последние три года», – отметил Трамп.

Трамп напомнил, что в рамках антикризисной помощи в связи с COVID-19 правительство выделило пострадавшим предпринимателям в сфере малого бизнеса и их работникам около 750 миллиардов долларов.

«Мы также добились выдающихся успехов в развитии предпринимательства среди недостаточно представленных групп, включая женщин, меньшинств и ветеранов, – заявил Трамп. – Фактически, при моей администрации американцы с латиноамериканскими корнями стали самой быстрорастущей группой предпринимателей. Эти цифры являются важным напоминанием, что в США каждый человек, который предан своему делу и трудолюбив, может воплотить в жизнь свою “Американскую мечту”».