Катерина Шпица поделилась редким фото c женихом Русланом Пановым

20.09.2020, 18:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Катерина Шпица редко публикует личные фотографии, поэтому подписчики обрадовались, когда она поделилась новым фото с женихом Русланом Пановым. Внимательные фолловеры разглядели на пальце 34-летней актрисы обручальное кольцо.

Пара вместе приехала в Сочи на фестиваль «Кинотавр», а Катерина Шпица удивила поклонников несколькими шикарными и оригинальными образами на красной дорожке. После мероприятия актриса с возлюбленным успели насладиться морскими пейзажами. На снимке, которым поделилась знаменитость, она запечатлена в объятьях 36-летнего Руслана Панова. Пара прогуливается по побережью в стильных спортивных костюмах. Звезда написала, что в Сочи заметно похолодало, поэтому после фестиваля не так обидно возвращаться в столицу.

Возлюбленный сделал предложение артистке прямо на сцене театра во время того, как она играла в спектакле «Ромео и Джульетта». Катерина Шпица приняла его под аплодисменты зрительного зала и поздравления своих коллег. Фолловеры отметили, что актриса и ее возлюбленный гармонично смотрятся вместе. Паре пожелали счастья и попросили, чтобы Катерина Шпица чаще показывала совместные снимки с женихом.