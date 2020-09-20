Ученые: Новое противораковое средство убивает раковые клетки и стимулирует иммунитет

20.09.2020, 18:17, Разное

Химики Национального Университета Сингапура и Городского Университета Гонконга создали новый препарат на основе платины, который может не только уничтожать злокачественные клетки, но и активизировать иммунную систему против опухолей. Информация размещена в издании Angewandte Chemie International Edition.

Лекарства платины используют в борьбе с опухолями. Невзирая на их результативность, подобное лечение имеет сильные побочные эффекты: человек лысеет, появляется сильная тошнота, рвота и снижается иммунитет. Это связывают с тем, что платиновые лекарства, которые атакуют ДНК клеток рака, убивают и здоровые ткани кожи, костный мозг. Макс Там, аспирант, выяснил, что некоторое химическое модифицирование цисплатина не повреждает ДНК, но помогает активировать собственный иммунитет организма, чтобы он мог распознавать «вражеские» клетки.

Эксперты сообщают, что препарат PlatinER оказывает действие не на ДНК, а на эндоплпзматический ретикулум – специальная клеточная органелла, которая отвечает за безошибочную работу белков. Под действием препарата белки клеток рака неверно сворачиваются и в стрессовую ситуацию помещается эндоплазматический ретикулум. Далее клетки рака не могут одолеть стресс, а клетки иммунной системы начинают распознавать подобные знаки, запуская истребление злокачественных клеток.

Маша Бабак, глава лаборатории, напоминает, что в таком случае активируется иммуногенная клеточная смерть. PlatinER уничтожает клетки рака, запуская иммунитет против опухоли, что ведет к регрессии болезни. Специалисты считают, что препарат поможет уменьшить рецидивы после химиотерапии.