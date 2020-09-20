Инсайдер рассказала о последних словах ведущего «Русского лото» Борисова перед смертью

20.09.2020, 18:17, Разное

Ночью в ряде СМИ появилась информация о том, что 71-летнего Михаила Борисова госпитализировали прямо со съемок проекта «У нас выигрывают». Вскоре стало известно о смерти ведущего «Русского лото», а инсайдер пояснила о его последних словах в жизни.

Немного позже сестра знаменитости – Нина Борисова, дала опровержение, отметив, что эти слухи «взяты с потолка». Однако утром подтвердила печальную новость. По ее словам, которые опубликовал Telegram-канал Mash, Михаил Борисов очень много работал и не уделял должного внимания своему здоровью. Сестра пожаловалась на то, что у брата не было времени, чтобы просто пообщаться с ней. Коллеги телеведущего торопили его, чтобы доснять выпуски передач, поэтому он вовремя не обратился в больницу.

Как рассказал инсайдер из клиники, куда со съемочной площадки доставили Михаила Борисова, он скончался на руках у врачей. Эти сведения не обнародовали потому, что родственники были против. Инсайдер утверждает, что телеведущему было трудно говорить, хотя он пытался что-то передать близким и родным. По предварительной информации, звезда «Русского лото» скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом.