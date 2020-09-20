Мнение: Ковидный Резистанс: Возня бульдогов под ковром

20.09.2020, 18:10, Разное

Очередной карантин всё ближе – то есть кто-то очень хочет нас туда загнать и, похоже, ни перед чем не остановится (гипотезу, кто бы это мог быть, я уже высказывал – мировая фарммафия). Счетчик “заражений”, при всей его общей бессмысленности и откровенно манипулятивной природе, активнейшим образом закрутили в обратную сторону, а вроде приумолкшие на время плакальщицы и дежурные истерики опять начали нагнетать жути. “Ууу-ууу! Мы все умрем! Ковид, ковид!! Спасайся кто может!!”

Но интересно, что какая-то часть властной группировки в России сопротивляется и даже осмеливается саботировать общую линию “загоним быдло в намордниках обратно по их клетушкам”. Как ни забавно это отметить, но в первых рядах этого “Ковидного Резистанса” – опять он, перепрограммированный робот Собянин! Весной он был главным всероссийским “загонщиком”, безумно требовал “ходить в парки по расписанию” даже тогда, когда все уже забили на это и ходили где хотели; а сейчас наоборот – именно Собянин раз от разу выступает с примирительными, “обесценивающими” всю нагнетаемую ковидную панику заявлениями – “да что вы, ничего страшного”, “все пока в порядке”, “опасности нет” и т.д.

Сегодня и вовсе в Москве явный плевок перепрошитого Собянина в адрес ковидобесов – Московский марафон! Участвуют разом 25 тысяч человек, бежать марафон в маске, понятно, не станет даже самый отмороженный ковидобес – в общем, “все условия для ковида”. Собянин как танк: сам по себе он не плох и не хорош, все зависит только от того, кто залезет к нему в башню. Пока, похоже, в ней окопались НАШИ.

И еще один показательный, хотя и печальный пример: смерть в больнице ведущего телевизионного Спортлото Михаила Борисова в 72 года. Интересно, как ее преподносят в официозных СМИ – как “смерть ОТ ПНЕВМОНИИ”. И на том стоят твердо. Хотя в телеграм-каналах пишут прямо – от ковида.

Казалось бы, с точки зрения пропаганды ковидобесия и запугивания людей в плане подготовки очередного бессрочного карантина, надо наоборот – как можно громче орать “Еще один пал жертвой ВАШЕГО легкомыслия – вы не носите маски и не сидите по домам!”, и размахивать мертвым Борисовым как жупелом. Но нет – этого не происходит. Пропагандисты, не получив команду “фас”, делают морды кирпичом и вообще не упоминают ни о каком ковиде, говоря о Борисове.

Интересная ситуация. Явно борются две линии, две реальных “партии” в руководстве: загонять или не загонять? Прогибаться или не прогибаться? Мой прогноз – пессимистичный: мафия продавит. Одно дает некоторую надежду: русский фейсбук в основном во власти ковидобесия – а фейсбук в РФ всегда проигрывает.