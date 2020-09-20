«Правильно будет – Белорусский федеральный округ»: Институт русского языка поставил точку в спорах о Беларуси и Белоруссии

20.09.2020, 18:02, Разное

Институт русского языка им. В. В. Виноградова при Российской академии наук дал ответ о том, какое слово считать единственно верным – «Белоруссия» или «Беларусь». Документ был направлен в ответ на запрос незарегистрированной белорусской Партии свободы и прогресса.

В официальном ответе за подписью директора института Дмитрия Дёмушкина содержится одна фраза: «Правильно будет – Белорусский федеральный округ». В связи с этим в Минске разгорелся скандал – политики требуют выразить протест по линии МИД.

Ранее белорусские оппозиционеры пообещали в случае прихода к власти уже к 2025 году заставить всех россиян отказаться от слова «Белоруссия». Малоактивная позиция президента Александра Лукашенко в этом вопросе, считают они, свидетельствует о его глубокой зависимости от Москвы и неготовности решать важнейшие вопросы национальной безопасности.