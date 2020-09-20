Медики назвали способ быстрого вывода из организма лишнего холестерина

20.09.2020, 17:53, Разное

Медики объяснили, как из организма можно вывести лишний холестерин. Сам по себе он не относится к вредным веществам, поскольку необходим для питания и нормального функционирования клеток. Однако избыток холестерина чреват опасными последствиями, так как формируются жировые бляшки, негативно отражающиеся на кровотоке.

Со временем жировые отложения холестерина, присутствующие на стенках сосудов, затвердевают. В результате они становятся не только узкими, но и жесткими. В данном случае сердце начинает работать более активно, чтобы продолжать качать кровь и обеспечивать ее транспортировку ко всем жизненно важным органам.

Чтобы не наступили опасные последствия, нужно изменить свой рацион питания. Рекомендуется отказаться от масла, молочных продуктов, выпечки, красного мяса. Увеличить нужно количество ненасыщенных жиров, а их можно получить из авокадо, орехов, семян, растительных масел. Обратить внимание нужно на рыбу, поскольку она является источником омега-3. Ее рекомендуется употреблять минимум два раза в неделю.