 

Диетолог назвал самый опасный способ похудения

20.09.2020, 17:53, Разное

Врач Айтор Санчес назвал самый опасный способ похудения. Насторожить человека, который желает снизить свою массу тела, должна диета, помогающая за короткий период времени добиться внушительного результата.
В целом большинство медиков не рекомендуют сидеть на жестких диетах, а советуют питаться правильно в течение всей жизни. С большой осторожностью необходимо относиться к методикам, набирающим популярность в интернете. Нельзя следовать режиму питания, где предлагается отказаться от углеводов, белков или же жиров.

Не рекомендуется доверять диете, основы которой противоречат здравому смыслу. Например, часто встречается утверждение, что час тренировки в зале заменяет бокал вина. Человека, желающего похудеть, должна насторожить категоричность, которая заключается, например, в том, что употреблять необходимо пищу только с низким ГИ. Никакая диета не может быть универсальной, поскольку все люди обладают разным здоровьем.



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