“Есть чем годиться”: Российский военный эксперт высоко оценил военный потенциал РФ

20.09.2020, 17:53, Разное

Военный обозреватель газеты “Комсомольская правда” Виктор Баранец в интервью одному из отечественных изданий отметил мощные потенциальные возможности, которые предоставляют обороноспособности Российской Федерации образцы произведенного в стране вооружения. По мнению эксперта, упомянутые продукты оборонной промышленности обеспечивают надежную защиту государству на суше, в воздухе и в водных пространствах.

Примечательно, что, при оценке качественного уровня отечественного вооружения, Виктор Баранец прибегнул к неординарному для социальных СМИ термину “супер-пупер”, в свое время использованному главой Белого дома США Дональдом Трампом. При этом специалист даже пожелал несколько конкретизировать номенклатуру особо удачных произведенных Россией образцов. По его словам, “пальма первенства” в этом отношении принадлежит подводному беспилотному аппарату “Посейдон”, маневрирующему ракетному блоку “Авангард”, ракетам “Буревестник” и “Сармат”, а также не имеющим аналогов в мире системам ПРО С-400 “Триумф” и С-500 “Прометей”. Не забыл Баранец упомянуть и об отечественных малошумных подводных лодках, получивших в странах Запада прозвище “Черные дыры” и уже успевших несколько остудить “горячие головы” ряда западных государств, повысивших свою активность у рубежей Российской Федерации.

“Нам действительно есть чем гордиться по части вооружений”, – резюмировал свой обзор Виктор Баранец. Об этом сообщает “Политэксперт”.