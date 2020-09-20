 

В Узбекистане от коронавируса скончался заместитель премьер-министра

20.09.2020, 17:45, Новости дня

Заместитель премьер-министра Узбекистана Уктам Барноев, у которого была коронавирусная инфекция, скончался. Об этом 20 сентября проинформировал сайт хокимията (правительства) Бухарской области.

“Заслуженный сын Бухары, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам аграрного и продовольственного развития Уктам Исоевич Барноев скончался сегодня, 20 сентября, в возрасте 56 лет от коронавируса”, – говорится в сообщении.

По данным источников Kun.uz, Барноев умер в Германии, где лечился.

О том, что заместитель премьера инфицирован COVID-19, стало известно в июле.

На последнюю должность Барноев был назначен в феврале 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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